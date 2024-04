Ingreso de buque de EEUU: FA denuncia que no se cumplió mandato constitucional

"El Frente Amplio votó en ambas oportunidades de forma negativa porque tomamos la resolución de que si no hay un informe a la comisión, ya sea en la Cámara de Senadores o de Diputados, de cuál es el motivo, cuáles son los tipos de ejercicios o cuál es la actividad que se va a realizar, tenemos la decisión ya tomada de votar negativamente", dijo el diputado.

Rodriguez sostuvo que el objetivo que tiene el mencionado buque es el combate a la pesca ilegal en aguas internacionales: "Allí hay una fundamentación de EEUU respecto al papel que está jugando China en el Atlántico Sur", sostuvo.

"Lo que ellos entiendan es pesca ilegal, pero en realidad son pescas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países; ha pasado muy contadas veces que pesqueros chinos o de otros países ingresan en aguas territoriales uruguayas y ahí sí hay una violación de la normativa", indicó.

El Ministerio de Defensa a cargo de Armando Castaingdebat envió al Parlamento días atrás un comunicado en el que reconocieron el "error" de no completar el tramite parlamentario.

"La información que nosotros tenemos es que Cancillería estaba en conocimiento de este proceso y la propia Armada también, por lo tanto ahí hubo algunas responsabilidades que el ministerio deberá evaluar, pero claramente la responsabilidad política es el ministro", dijo Rodríguez.

El diputado frenteamplista dijo que le "llama la atención" que EEUU "no avise con tiempo". "Quizás EEUU no le importa mucho si hay aval parlamentario o no", subrayó.

Sánchez y Bergara le pidieron la renuncia a Castaingdebat

Luego de que se conociera la noticia del ingreso del buque nortamericano a aguas uruguayas sin autorización del Parlamento, los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Alejandro Sánchez le pidieron la renuncia a Castaingdebat.

El legislador sostuvo que la Constitución establece que a la plataforma no puede ingresar ni salir ningún contingente militar sin aprobación parlamentaria. "Los funcionarios públicos, básicamente el ministro de Defensa Nacional y el ministro de Relaciones Exteriores son responsables de no haber cumplido con la Constitución de la República y tenemos que exigir en definitiva que dejen su cargo porque no han hecho lo que tenían que hacer, que es hacer cumplir la Constitución de la República y la soberanía del país", dijo.

Por su parte, Bergara manifestó que tras lo ocurrido el Poder Ejecutivo "viola" la Constitución de la República y aduce “errores de procedimiento”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Mario_Bergara/status/1784233630828560843&partner=&hide_thread=false El Poder Ejecutivo viola la Constitución de la República y aduce “errores de procedimiento”. Inaceptable. Para el ingreso de tropas extranjeras debió pedir aval parlamentario y no lo hizo. Los parlamentarios nos enteramos por la prensa. Es muy grave. El Ministro de Defensa… pic.twitter.com/12sZcnMX5E — Mario Bergara (@Mario_Bergara) April 27, 2024

"Inaceptable. Para el ingreso de tropas extranjeras debió pedir aval parlamentario y no lo hizo. Los parlamentarios nos enteramos por la prensa. Es muy grave. El Ministro de Defensa Nacional es el responsable político y, sin dudas, debe renunciar", dijo Bergara en su cuenta de X.