Nuevo paro del sindicato de Ancap en la planta de La Tablada

El sindicato ya había realizado un paro de 24 horas el lunes pasado en La Tablada como parte de los reclamos que la organización plantea desde hace meses por la falta de personal y la necesidad de revisar la estructura organizativa de la planta.

El gerente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Federico De Castro dijo que “para el consumidor, en términos generales (el paro) no se notó”.

“Obviamente, complejiza mucho la operativa de las estaciones, pero se tomaron todos los recaudos para no afectar el suministro a la población” y por ahora se ha cumplido, añadió.

De todas maneras, De Castro dijo que la situación genera “desgaste” por la “sucesión de medidas” de este tipo.

Las explicaciones del sindicato

De acuerdo con lo que explicaron desde el sindicato, La Tablada cuenta con cuatro áreas de trabajo, entre las cuales la carga de gas propano para industria es "la menos prioritaria", por lo que los trabajadores decidieron reforzar las operaciones en el resto de las áreas.

El sindicato señaló la situación no es "normal, aceptable ni sostenible en el tiempo" y pidió que la empresa "asuma su responsabilidad y avance en una negociación seria con los trabajadores para encontrar soluciones concretas".

“Esta situación no constituye una guardia mínima operativa, sino que estamos funcionando con una guardia de seguridad, insuficiente para garantizar el normal funcionamiento de las distintas áreas de operaciones”, indicaron los trabajadores en un comunicado difundido el pasado viernes, en el que concluyeron: “Queremos dejar claro que esta situación no es consecuencia de una decisión de los trabajadores ni de una negativa a realizar las tareas, sino de la falta de personal necesario para garantizar el funcionamiento de Tablada en condiciones adecuadas y seguras”.