Intendencia de Canelones desembarca en la pantalla de Canal 5 con contenidos propios

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, subrayó la relevancia estratégica del acuerdo al señalar que “Canal 5 tiene una llegada enorme en todo el territorio nacional, sobre todo en el interior del país”. En esa línea, remarcó que “somos un departamento con un interés gigante por promocionar Canelones y que esos contenidos lleguen a todo el país”.

Legnani destacó además el impacto que puede tener esta alianza en términos turísticos, en un departamento donde cerca del 80 % del turismo es de origen nacional. En ese sentido, afirmó que “hacer conocer Canelones en todo el país para nosotros es clave” y expresó que “estamos muy agradecidos con que Canal 5 nos abra las puertas”.

Hoffmann: Interés compartido

Desde la señal pública, la directora de Canal 5, Erika Hoffmann, señaló que el acuerdo responde a un interés compartido. “Nos interesa, como canal nacional, poder acercarnos a la realidad de Canelones y poder colaborar en ese sentido; y al Gobierno de Canelones le interesa poder tener el alcance de nuestra pantalla”, sostuvo.

Hoffmann explicó que el convenio se enmarca en las líneas de trabajo del canal para el actual período, orientadas a la difusión de contenidos producidos en distintas regiones del país. En ese marco, indicó que el acuerdo permite “alojar todos los contenidos que Canelones crea que son importantes para que puedan salir, no solo para la población de Canelones, sino para todo el país”.

Y añadió: “Queremos llegar a la cobertura de todas las fiestas que tiene Canelones, en distintos formatos: a través de corresponsalías o informes especiales, o a través de transmisiones cuando esto sea posible”, explicó.

Sobre este punto, Legnani puso en valor la magnitud y diversidad de estas fiestas, al señalar que “las visitan más de 200.00 personas a lo largo y a lo ancho del departamento durante todo el año, cada una con su sello identitario y diferentes todas entre sí”.

La firma del acuerdo contó con la presencia de autoridades del Gobierno de Canelones y de Canal 5. Por parte de la intendencia participó una delegación de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, encabezada por su director general, Néstor Rodríguez Pla.