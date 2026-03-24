Se enlentece la economía: el PIB creció apenas un 1,8% en 2025

Crecimiento contrarrestado

De acuerdo con la cartera, el impulso fue contrarrestado por el saldo negativo de la industria de la construcción y la desaceleración de la producción de energía eléctrica.

En el cuarto trimestre, en tanto, la actividad se mantuvo prácticamente estable, con una variación interanual de apenas 0,1%, lo que marca un cierre de año sin impulso.

Señala el BCU un pobre desempeño del agro que registró una caída del 7,7% en el cuarto trimestre de 2025. Este retroceso se explicó fundamentalmente por la menor producción de cultivos de verano, debido a que la zafra 2025/2026 presentó rendimientos inferiores.

Desde el enfoque de la demanda, en el cuarto trimestre, el consumo de los hogares creció casi 2% respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que la inversión subió 2,2%. Las exportaciones cayeron casi 2% y las importaciones subieron 5,1%.

A la baja

El crecimiento finalmente constatado por el MEF se ubica por debajo de lo estimado inicialmente por el Gobierno de Yamandú Orsi, que había previsto un crecimiento de 2,6%.

El porcentaje también difiere de la estimación del Fondo Monetario Internacional, que a fines de 2025 había pronosticado un crecimiento de la economía uruguaya en un 2,5%, impulsada por la demanda interna y las exportaciones.