Se enlentece la economía: el PIB creció apenas un 1,8% en 2025

El producto interno bruto (PIB) creció un 1,8% interanual en 2025, informó el martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El porcentaje también difiere de la estimación del Fondo Monetario Internacional, que a fines de 2025 había pronosticado un crecimiento de la economía uruguaya en un 2,5%.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La economía creció un 1,8% en 2025 en comparación con el año anterior, indica el documento.
"La actividad económica en el año 2025 creció 1,8 % respecto al año 2024, resultado que se explica en parte por el crecimiento de la actividad de la refinería de petróleo, las industrias de producción de alimentos, la mayor actividad comercial y el dinamismo en el suministro de comidas y bebidas", detalló el organismo en el informe de cuentas nacionales publicado este martes.
Crecimiento contrarrestado
De acuerdo con la cartera, el impulso fue contrarrestado por el saldo negativo de la industria de la construcción y la desaceleración de la producción de energía eléctrica.
En el cuarto trimestre, en tanto, la actividad se mantuvo prácticamente estable, con una variación interanual de apenas 0,1%, lo que marca un cierre de año sin impulso.
Señala el BCU un pobre desempeño del agro que registró una caída del 7,7% en el cuarto trimestre de 2025. Este retroceso se explicó fundamentalmente por la menor producción de cultivos de verano, debido a que la zafra 2025/2026 presentó rendimientos inferiores.
Desde el enfoque de la demanda, en el cuarto trimestre, el consumo de los hogares creció casi 2% respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que la inversión subió 2,2%. Las exportaciones cayeron casi 2% y las importaciones subieron 5,1%.
A la baja
El crecimiento finalmente constatado por el MEF se ubica por debajo de lo estimado inicialmente por el Gobierno de Yamandú Orsi, que había previsto un crecimiento de 2,6%.
El porcentaje también difiere de la estimación del Fondo Monetario Internacional, que a fines de 2025 había pronosticado un crecimiento de la economía uruguaya en un 2,5%, impulsada por la demanda interna y las exportaciones.