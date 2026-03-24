En dos semanas 6 trabajadores de la educación fueron agredidos físicamente por alumnos

Reclamos de los trabajadores

La dirigente sindical detalló los reclamos que vienen realizando desde el sector. En este sentido, indicó que exigen más personal en las instituciones, especialmente adscriptos y porteros, y subrayó que esta "es la lucha de siempre por un presupuesto más digno para la educación". Afirmó que el "6+1" que reclaman como mínimo es una necesidad impostergable para garantizar condiciones adecuadas en los centros educativos.

Finalmente, Guichon sostuvo que invertir en educación es invertir en un futuro mejor, y reclamó que la educación sea considerada una verdadera prioridad. Con sus declaraciones, dejó en claro que las demandas gremiales no responden a una situación puntual, sino a la necesidad de políticas sostenidas que fortalezcan al sistema educativo en su conjunto y que solo de esta forma será posible combatir los hechos graves de violencia. El inicio del año lectivo 2026 ha estado marcado por una escalada de violencia contra docentes y autoridades educativas en Uruguay. En menos de un mes, se han registrado al menos media docena de agresiones físicas en distintos puntos del país. Docentes denuncian que no pueden desarrollar su trabajo.

Liceos 4 y 5 en Paysandú

El primer hecho de gran repercusión ocurrió en el Liceo N°4 "Manuel Oribe" a mediados de marzo. El episodio se desencadenó el jueves 12 de marzo, cuando dos estudiantes protagonizaron una pelea a golpes de puño en uno de los baños del centro educativo durante el turno vespertino.

La situación se tornó violenta cuando el director y la subdirectora del liceo comunicaron la medida disciplinaria al estudiante, quien se encontraba acompañado por su madre. Según relataron los docentes presentes, el joven reaccionó de manera violenta: empujó al director contra un vidrio del área de adscripción, haciéndolo caer al suelo, y allí comenzó a propinarle golpes de puño y patadas de forma reiterada .

La madre del estudiante, una adscripta y la subdirectora intervinieron para intentar detener la agresión, logrando finalmente separar al agresor. Tras el incidente, fue necesaria la intervención del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía, así como asistencia médica para el director agredido. Tras la intervención de las autoridades del liceo para separar a los involucrados, se aplicó el protocolo correspondiente. La dirección del centro resolvió suspender al estudiante identificado como el agresor hasta que el Consejo Asesor Pedagógico (CAP) determinara una sanción definitiva.

Apenas una semana después, el Liceo N°5 de Paysandú se convirtió en el nuevo foco de la crisis. Ayer lunes 23 de marzo, los docentes del centro educativo ocuparon el establecimiento entre las 13:00 y las 16:00 horas en rechazo a los recientes episodios de violencia que allí ocurrieron. Según informó el periódico local El Telégrafo, la medida fue adoptada luego de que dos adscriptas y una funcionaria administrativa resultaran lesionadas al intervenir para separar una riña entre estudiantes del turno vespertino.

La gravedad de la situación motivó la presencia en la ciudad del director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, quien se reunió con representantes de la comunidad educativa para recoger los planteos y evaluar posibles respuestas ante la creciente ola de violencia.





UTU en Mercedes

Una docente de inglés de 34 años fue insultada y golpeada por un alumno de 14 años el pasado 16 de marzo en la Escuela Técnica Washington Lockhart de UTU, en Mercedes. El incidente ocurrió cuando el estudiante, que padece trastorno del espectro autista, le exigió que apagara una canción que utilizaba como recurso didáctico, cerró la laptop y luego la agredió en el rostro y la cabeza mientras ella lo conducía a dirección. La profesora, con 14 años de trayectoria, presentó certificación médica por ansiedad tras el hecho, mientras que el alumno fue derivado a un grupo de Formación Profesional Básica, medida que generó reparos entre docentes por cuestiones de seguridad.

El sindicato Afutu repudió la agresión y exigió soluciones como la reducción de la superpoblación de grupos, la designación de docentes de acompañamiento y la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar casos de estudiantes con autismo y otras patologías.

Liceo 24 en Montevideo

En el caso del liceo 24 en Paso de la Arena un estudiante se enojó porque el profesor no le dio la palabra de inmediato. Según relató Verónica Méndez, integrante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES), en diálogo con Telenoche, el adolescente insultó al docente. Ante esta situación, el profesor le pidió que se retirara del salón.

El alumno fue derivado a adscripción, donde intentaron calmarlo. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, comenzó a patear las papeleras. Posteriormente, regresó al aula y, sin mediar palabra, le propinó "un golpe en la cara" al profesor, según el relato de Méndez.



Para los docentes, la situación se ha vuelto insostenible

“Nosotros no estamos formados para ser policías ni para manejar situaciones de violencia extrema. Venimos a enseñar literatura, matemática, historia. Pero cada vez nos encontramos teniendo que cumplir roles que no nos corresponden, sin respaldo, sin herramientas y con el temor constante de que un incidente pueda escalar hasta poner en riesgo nuestra integridad física”, expresó un docente del Liceo N°24 en la asamblea que decidió la ocupación del centro replicada por varios medios de prensa.