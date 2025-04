Irigoin: "En Canelones no hubo un solo llamado desde la democracia hasta que lo hizo el FA"

El dirigente subrayó la importancia de disputar proyectos "desde la disputa de ideas" y no desde la indignación frente a la corrupción. Sin embargo, reconoció que la ciudadanía ya no tolera prácticas que en otros tiempos podían pasar inadvertidas. “Las nuevas generaciones no están dispuestas a que sus recursos se entreguen porque sí, como pasó en Maldonado”, ejemplificó.