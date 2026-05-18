LLegó a Cuba la ayuda humanitaria enviada por Uruguay

Agregó que es una muestra de que los pueblos latinoamericanos encabezados por México, con la presencia también de Uruguay, ratifican en tiempos difíciles de su solidaridad con nuestra Patria y pueblo.

De igual forma, Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, agradeció el gesto solidario de ambos países y subrayó que la ayuda constituye una muestra de hermandad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como un respaldo concreto a Cuba en medio de las limitaciones económicas actuales.

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El compromiso de solidaridad con Cuba

El embajador uruguayo en La Habana, Juan Andrés Canessa Franco, resaltó que el cargamento está compuesto por leche en polvo en el marco del acuerdo de Cooperación y del Fondo creado en 2023.

Por su parte, el embajador de México en la Isla, Miguel Díaz Reynoso, afirmó que este octavo barco representa la continuidad del compromiso asumido por el Gobierno mexicano de acompañar solidariamente al pueblo cubano.

Subrayó que la ayuda responde a los principios de autodeterminación y cooperación internacional defendidos por México y con este nuevo envío, las donaciones trasladadas desde México superan ya las seis mil toneladas de ayuda.

En tanto, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral, señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó mantener y fortalecer la ayuda destinada a Cuba, y aseguró que México continuará enviando apoyo al pueblo cubano.

Del Moral resaltó que la ayuda recibida no procede únicamente del Gobierno mexicano, sino también de sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones civiles y otros países de la región que se han sumado a las acciones solidarias.

Asimismo, destacó el desarrollo en Cuba del programa Sembrando Vida, iniciativa mediante la cual serán beneficiados 15 mil productores cubanos con el propósito de incrementar la producción agrícola y fortalecer el autoconsumo y la comercialización local.