José Peirano Basso zafó de la cárcel en Paraguay

Sobre el caso

La información consignada por los diarios Ultimas Noticias y ABC establece que Peirano Basso fue condenado el 28 de diciembre del 2023 por el juez Raúl Florentín a 2 años de cárcel por lesión de confianza y ahora la jueza de Ejecución, Sandra Silveira, declaró extinguida la pena.

La justicia decidió mantener como garantía un Certificado de Depósito de Ahorro de 1.000.000 de dólares en el Banco Interfisa.

El banquero uruguayo reconoció tener participación en el vaciamiento del BAPSA. La institución operó en el país regularmente hasta el 22 de junio de 2002, fecha en que sus representantes solicitaron al Banco Central del Paraguay la disolución y liquidación voluntaria, por no poder seguir cumpliendo con sus obligaciones.

El 23 de junio de 2002 el BCP, al evaluar el pedido, dispuso la intervención de BAPSA. Antes de la intervención tanto la dirección como la administración de la sociedad estuvo a cargo de un directorio encabezado por Juan Peirano, presidente; Ricardo Castillo Fracchia, vicepresidente; y los directores José Peirano Basso, Fernando Sorrentino Lucca y Francisco Peterlik.