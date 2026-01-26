Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Peirano Basso | estafa |

Con plata

José Peirano Basso zafó de la cárcel en Paraguay

La justicia de Paraguay extinguió la condena del banquero uruguayo José Peirano Basso por una estafa de casi 14 millones de dólares contra los Fondos Mutuos del Banalemam.

Jose Peirano Basso.

Jose Peirano Basso.

 Foto: Fiscalía de Paraguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Carlos Peláez

Tras cumplirse con el plazo sin que fuera revocada ni ampliada, la justicia de Paraguay decidió extinguir la condena del banquero uruguayo José Peirano Basso por una estafa de casi 14 millones de dólares contra los Fondos Mutuos del Banalemam. El dinero fue desviado hacia el Grupo Velox, propiedad de la familia Peirano.

Zafó de la cárcel con una donación de unos 40.000 dólares divididos entre 8 instituciones sociales guaraníes.

Peirano tiene otra condena de dos años en suspenso por el vaciamiento del Banco Alemán.

Sobre el caso

La información consignada por los diarios Ultimas Noticias y ABC establece que Peirano Basso fue condenado el 28 de diciembre del 2023 por el juez Raúl Florentín a 2 años de cárcel por lesión de confianza y ahora la jueza de Ejecución, Sandra Silveira, declaró extinguida la pena.

La justicia decidió mantener como garantía un Certificado de Depósito de Ahorro de 1.000.000 de dólares en el Banco Interfisa.

El banquero uruguayo reconoció tener participación en el vaciamiento del BAPSA. La institución operó en el país regularmente hasta el 22 de junio de 2002, fecha en que sus representantes solicitaron al Banco Central del Paraguay la disolución y liquidación voluntaria, por no poder seguir cumpliendo con sus obligaciones.

El 23 de junio de 2002 el BCP, al evaluar el pedido, dispuso la intervención de BAPSA. Antes de la intervención tanto la dirección como la administración de la sociedad estuvo a cargo de un directorio encabezado por Juan Peirano, presidente; Ricardo Castillo Fracchia, vicepresidente; y los directores José Peirano Basso, Fernando Sorrentino Lucca y Francisco Peterlik.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar