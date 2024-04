Para el legislador el respaldo a Delgado es el camino que se acerca más al Uruguay que sueña. “Si algo he aprendido en estos cuatro años, es que luchar solo es muy difícil. La política enfocada en la gente no puede basarse en los egos, ni en la necesidad de tener un cargo. Los intereses personales no son nada, frente a los intereses de la patria. Hoy nos jugamos algo muy importante. Y es el futuro de nuestro país”.

Sostuvo que tanto él como Delgado tienen una visión en común sobre la necesidad de que Uruguay sea un país que genere más y mejores oportunidades: “También coincidimos en los cambios que son necesarios y que aún no han podido concretarse. Ambos creemos en un mundo más libre y democrático”.