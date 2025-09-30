Justicia desestimó pedido de arresto domiciliario para Charles Carrera

Olivera consideró que "los argumentos que se han manejado para tomar medidas parecerían desproporcionados con lo que se quiere resguardar". En consecuencia, Carrera mantendrá las medidas cautelares vigentes desde mitad de año: la fijación de domicilio y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Charles Carrera tranquilo

"Me voy con la tranquilidad de que tuve mi día ante el tribunal, creo que eso es importante. Primó el Estado de derecho y la democracia", dijo Carrera en improvisada rueda de prensa tras la audiencia.

"Jamás se puede cuestionar a una persona que ejerza el derecho a denunciar, a defenderse o a ejercer la libertad de expresión", añadió.

Reiteró su firme convicción de que la causa es "armada" y no teme declararlo. Atribuyó directamente la responsabilidad al exministro del Interior y actual senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. El conflicto, según indicó, se origina en el período de Heber como ministro de Transporte, donde él tuvo un "rol central" al "denunciar la entrega del puerto hasta el año 2081."

Concluyó que las consecuencias de esa situación se viven hoy: "Estamos viviendo las consecuencias económicas y jurídicas de esa situación. Hay falta de trabajo en el puerto, falta de competitividad y una situación muy dificultosa allí".

Como ustedes saben, estoy siendo objeto de un proceso injusto que se inició por parte del exministro del Interior Luis Alberto Heber como respuesta a mi denuncia de la entrega del puerto cuando Heber era ministro de Transporte. Todo este proceso —que explotó en plena campaña… — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) September 30, 2025

La audiencia se llevó adelante este martes.

Fleitas insiste

Fleitas afirma que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha.

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.