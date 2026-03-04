Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Frente Amplio | bloqueo | Cuba

Fin a las agresiones

Senadores del Frente Amplio exigen tratamiento "grave y urgente" ante bloqueo de EEUU a Cuba

La Cámara de Senadores está discutiendo la moción presentada por el Frente Amplio sobre el bloqueo de combustible de EEUU contra Cuba.

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani.

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó una moción de declaración para expresar su "profunda preocupación y firme rechazo" ante la reciente orden ejecutiva de los Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba. Los legisladores califican la medida como una violación directa a los principios de igualdad soberana y al derecho internacional.

Un impacto humanitario inminente

En el documento presentado el pasado 18 de febrero, la oposición uruguaya advierte que esta restricción energética pone en riesgo crítico los servicios esenciales de la isla, afectando directamente la generación de electricidad, la producción de alimentos y la distribución de agua potable.

"Este acto provocará serias y previsibles consecuencias humanitarias, afectando sectores claves de la vida cotidiana en Cuba y desestabilizando la seguridad de toda la región", destaca la moción.

Cuestionamiento a las justificaciones de EEUU

Los senadores del Frente Amplio fueron enfáticos al señalar que las acusaciones de Estados Unidos sobre un presunto apoyo de Cuba a "grupos terroristas transnacionales" carecen de credibilidad. Según la bancada, estos argumentos parecen estar diseñados únicamente para justificar el uso de poderes extraordinarios y medidas coercitivas que impactan en la seguridad internacional.

Puntos clave de la declaración:

  • Violación de soberanía: Se denuncia la transgresión de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

  • Crítica a la seguridad internacional: Citando a expertos independientes de las Naciones Unidas, la bancada señala que este bloqueo, lejos de proteger a EE.UU., constituye una amenaza para la estabilidad global.

  • Urgencia parlamentaria: El FA solicita que el Parlamento uruguayo trate este asunto bajo la categoría de "grave y urgente", dada la trayectoria de 33 años de sanciones que ahora se recrudecen con el corte de suministros energéticos.

La moción busca que Uruguay mantenga su tradición de defensa del derecho internacional y se posicione frente a medidas que, según los legisladores, afectan los derechos humanos fundamentales de la población cubana.

Siga en vivo la discusión:

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 04/03/2026 | República Oriental del Uruguay

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar