Senadores del Frente Amplio exigen tratamiento "grave y urgente" ante bloqueo de EEUU a Cuba

Cuestionamiento a las justificaciones de EEUU

Los senadores del Frente Amplio fueron enfáticos al señalar que las acusaciones de Estados Unidos sobre un presunto apoyo de Cuba a "grupos terroristas transnacionales" carecen de credibilidad. Según la bancada, estos argumentos parecen estar diseñados únicamente para justificar el uso de poderes extraordinarios y medidas coercitivas que impactan en la seguridad internacional.

Puntos clave de la declaración:

Violación de soberanía: Se denuncia la transgresión de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Crítica a la seguridad internacional: Citando a expertos independientes de las Naciones Unidas, la bancada señala que este bloqueo, lejos de proteger a EE.UU., constituye una amenaza para la estabilidad global.

Urgencia parlamentaria: El FA solicita que el Parlamento uruguayo trate este asunto bajo la categoría de "grave y urgente", dada la trayectoria de 33 años de sanciones que ahora se recrudecen con el corte de suministros energéticos.

La moción busca que Uruguay mantenga su tradición de defensa del derecho internacional y se posicione frente a medidas que, según los legisladores, afectan los derechos humanos fundamentales de la población cubana.

