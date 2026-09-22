Escándalo en La Luz: denuncian amenazas y maltrato por parte de Julio Fuentes y un dirigente

Recordó que el año pasado jugaba en Defensores Unidos de Zárate (Primera B de Argentina) y si bien el club pretendía renovarle, él quería probar suerte en el extranjero. En enero el conocido de un amigo le hizo llegar la propuesta para jugar en La Luz, la cuál aceptó y el 20 de ese mes firmó contrato.

Pese a que todo comenzó de manera normal, según el relato de Aquino a los cuatro días "se empezaron a notar actitudes violentas y desafortunadas por parte del entrenador, Julio Fuentes". Estas empezaron con dichos tales como "‘sos argentino, no sabés sacar, no sabes hablar. ¿Cómo hiciste para jugar tantos años si nadie te enseñó a jugar’, comentarios que denigraban contra mi persona", relató.

"No hay una explicación real sobre por qué de un día a otro me dejó de lado. Firmé contrato hasta fin de año y lo único que quería era que me dejaran entrenar y ejercer mi derecho a trabajar", agregó.

El comienzo del calvario y grave denuncia

La situación que vivió Mauricio Aquino fue escalando y luego de que Fuentes lo apartara de la pretemporada tuvieron una reunión junto a Daniel Roselló (integrante de la SAD de La Luz). Según su relato, en la misma le dijeron que no iban a inscribirlo en la AUF, no iba a cobrar el BPS y que querían que se fuera "cuanto antes para poder traer otro arquero".

Entre tanto, Aquino detalló que recibió amenazas, agravios y que el sueldo nunca lo cobró. "Fui a Uruguay sólo pero a la semana ya estaba mi familia. No teníamos ingresos de ningún tipo, nos mantuvimos en base a ahorros y volvimos a Argentina con lo justo".

"Roselló que era mi referente avaló las actitudes de Fuentes, incluso me dijo que él era dirigente, que no me iban a pagar hasta desgastarme para que me fuera del club", denunció.

Las consecuencias y su vuelta a Argentina

"Me llevaron al límite, la pasé muy mal. Ahora estoy jugando en el fútbol amateur acá en mi pueblo (Jacinto Arauz, La Pampa) para poder descomprimir todo lo que me pasó, a quienes les agradezco muchísimo", sostuvo.

Pese a los problemas que atravesó, Aquino aseguró que quiere volver a Uruguay porque le "encantó" la ciudad y que la gente con la que se cruzó "fue muy buena". "Ojalá pueda tener revancha y volver. Es una espina que me quiero sacar", afirmó.

El apoyo de la Mutual y el juicio contra La Luz

El calvario de Aquino en Uruguay duró poco menos de dos meses ya que a finales de febrero rescindió el contrato que lo vinculaba a La Luz para volver a Argentina en dónde debió dedicarse a jugar de manera amateur tras lo vivido en nuestro país.

"Fuentes me dijo que no fuera a la Mutual porque no al ser extranjero no me iban a dar ‘bola’ y que él tenía amigos ahí. Pero me asesoré con compañeros, me dijeron que fuera a la Mutual y ahí me abrieron las puertas", contó.

Finalmente, el 24 de febrero rescindió el contrato y comenzó un juicio a través de la Mutual contra la institución por "la cantidad de incumplimientos de los contratos". El mismo lo ganó por lo que ahora deberán pagarle a Mauricio Aquino, quien contó que ese proceso puede llevar un tiempo.