Katoen Natie y sindicato de TCP firmaron el nuevo convenio colectivo

En cuanto a los jornales asegurados, los trabajadores que tenían 13 y 15 jornales asegurados ahora van a tener 17, mientras que quienes tenían 18 pasan a 19, medida que se aplicará desde el 1º de octubre.

Mientras tanto, quienes contaban con 20 jornales accederán a 21 desde enero de 2027.

Además, la empresa abonará una "gratificación extraordinaria de $ 38.750 líquidos, por única vez”, durante la primera quincena de octubre, excepto los cargos gerenciales.

A su vez, quedó estipulado un complemento de salario vacacional de $20.000 líquidos para las licencias de 2027 a 2031, con un régimen proporcional y un mínimo de $10.000 para quienes no alcancen las condiciones establecidas.

El nuevo convenio también contempla el pago doble de los domingos y un descanso compensatorio para los sectores alcanzados.

Guardias y cláusula de Paz

Como contrapartida, los trabajadores deberán asegurar personal suficiente los domingos y los feriados del 18 de julio y 25 de agosto para que el servicio se preste “en forma normal y sin interrupciones”. También deberá haber guardias operativas durante las asambleas.

Por otra parte, se estableció una cláusula de paz por la que las partes se comprometen a prescindir de medidas colectivas que afecten la actividad o respondan a reclamos salariales o laborales con implicancias económicas. Quedaron exceptuadas “las medidas de paralización de carácter general”.

Ante diferencias, deberán transitar instancias de negociación; el incumplimiento podrá dejar sin efecto el convenio y sus beneficios.