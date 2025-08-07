Kechichian cruzó a Javier García: "El que no se recupera del mazazo es usted"

Por esta razón, García dijo que este jueves va a convocar formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Dirección General Impositiva a la Comisión de Hacienda del Senado, para “escuchar en qué se ha motivado esto y por qué no se procedió como en otras circunstancias”. Además, solicitará la revisión “de forma urgente” de la medida.

Kechichian salió al cruce

La que salió al cruce de las declaraciones de Javier García fue la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian. La legisladora hizo mención al último acto eleccionaario donde la ciudadanía le dio el respaldo a la fuerza de izquierda. En su cuenta de X, Kechichian aseguró: "Senador: el que parece que no se recuperadel mazazo de haber perdido el gobierno es ud y tira golpes al aire. Las medidas para la frontera son aplaudidas por todos los afectados. Se monitorean y se adaptan según cambia la competitividad cómo sucedió con los combustibles