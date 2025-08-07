Kechichian cruzó a Javier García: "El que no se recupera del mazazo es usted"

El 31 de julio, el gobierno resolvió reducir el descuento del impuesto específico interno (Imesi) de 40% a 32% para la adquisición de combustibles en estaciones de servicio ubicadas cerca de la frontera con Argentina, medida que está vigente desde el 1° de agosto. Un mes antes, el 20 de junio se había ratificado, mediante una resolución, el 40% aplicado por la anterior administración y también por un decreto de 2007 para que “resulte equiparable el precio reducido de los referidos combustibles en Uruguay con el de los combustibles similares que se comercialicen en el exterior”.
Medidas de frontera
García dijo que reducir el descuento del Imesi para combustibles se trata "quizás" del “primer aumento de impuestos” del gobierno y es un "mazazo".