Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Kechichian | García | gobierno

Medidas de frontera

Kechichian cruzó a Javier García: "El que no se recupera del mazazo es usted"

García dijo que reducir el descuento del Imesi para combustibles se trata "quizás" del “primer aumento de impuestos” del gobierno y es un "mazazo".

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El 31 de julio, el gobierno resolvió reducir el descuento del impuesto específico interno (Imesi) de 40% a 32% para la adquisición de combustibles en estaciones de servicio ubicadas cerca de la frontera con Argentina, medida que está vigente desde el 1° de agosto. Un mes antes, el 20 de junio se había ratificado, mediante una resolución, el 40% aplicado por la anterior administración y también por un decreto de 2007 para que “resulte equiparable el precio reducido de los referidos combustibles en Uruguay con el de los combustibles similares que se comercialicen en el exterior”.

La medida sólo aplica a las zonas fronterizas con Argentina, es decir, Fray Bentos, Paysandú y Salto; en el caso de Brasil, el descuento se mantiene en 32%, como ya se había establecido, y rige en Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

Esto fue criticado por el senador del Partido Nacional (PN) Javier García este miércoles en la media hora previa de la sesión del Senado. Para García, este “quizá sea el primer aumento de impuestos de esta administración, el que va teledirigido, va enfocado con láser a los uruguayos que más han sufrido la diferencia de cambio con Argentina. Mazazo tuvieron y mazazo se llevan ahora”

Por esta razón, García dijo que este jueves va a convocar formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Dirección General Impositiva a la Comisión de Hacienda del Senado, para “escuchar en qué se ha motivado esto y por qué no se procedió como en otras circunstancias”. Además, solicitará la revisión “de forma urgente” de la medida.

Kechichian salió al cruce

La que salió al cruce de las declaraciones de Javier García fue la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian. La legisladora hizo mención al último acto eleccionaario donde la ciudadanía le dio el respaldo a la fuerza de izquierda. En su cuenta de X, Kechichian aseguró: "Senador: el que parece que no se recuperadel mazazo de haber perdido el gobierno es ud y tira golpes al aire. Las medidas para la frontera son aplaudidas por todos los afectados. Se monitorean y se adaptan según cambia la competitividad cómo sucedió con los combustibles

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar