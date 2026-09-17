Orsi encabezó el tradicional almuerzo con la ARU en la Expo Prado y priorizó riego, puerto y competitividad

En el marco de la Expo Prado, el presidente Yamandú Orsi mantuvo este miércoles una reunión de trabajo de dos horas con la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), encabezada por su titular, Rafael Ferber. Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca), el jefe de Estado abordó los ejes clave de la agenda productiva nacional y los desafíos coyunturales del sector.