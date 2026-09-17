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Política Orsi | ARU | Expo Prado

Orsi encabezó el tradicional almuerzo con la ARU en la Expo Prado y priorizó riego, puerto y competitividad

El presidente Orsi analizó la coyuntura del sector agropecuario, confirmó planes piloto de riego multipredial y anunció una misión a India en 2027.

Yamandú Orsi en la Expo Prado

Yamandú Orsi en la Expo Prado
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la Expo Prado, el presidente Yamandú Orsi mantuvo este miércoles una reunión de trabajo de dos horas con la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), encabezada por su titular, Rafael Ferber. Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca), el jefe de Estado abordó los ejes clave de la agenda productiva nacional y los desafíos coyunturales del sector.

Varios temas sobre la mesa

Durante el encuentro se analizaron variables de competitividad, las complicaciones logísticas vinculadas al conflicto en el puerto de Montevideo y la proyección de crecimiento del agro. Asimismo, la dirigencia ruralista planteó inquietudes específicas de la coyuntura actual, entre las que destacan la aplicación del seguro de paro en la industria frigorífica y los daños generados por la jauría de perros en la ganadería bovina.

En el plano estratégico, Orsi presentó avances sobre la Estrategia Nacional de Riego, orientada a implementar esquemas multiprediales para diversificar la producción. Para agilizar el desarrollo de estas infraestructuras, el gobierno dispondrá una ventanilla única coordinada entre los ministerios de Economía, Ganadería, Industria y Ambiente. Las primeras experiencias piloto de este sistema se ejecutarán en los departamentos de Soriano y Florida, tomando como referencia el modelo aplicado históricamente en el sector arrocero.

En materia de comercio exterior, el mandatario destacó las oportunidades comerciales que abre la instalación formal de la embajada de India en Montevideo. En ese sentido, confirmó que prevé encabezar una misión oficial a dicho país asiático durante 2027 con el objetivo de profundizar la inserción de las exportaciones uruguayas en un mercado de más de 1.300 millones de consumidores.

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