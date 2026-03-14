La BBC de Lóndres habló de la detención de Marset y del escándalo por el pasaporte uruguayo

El mismo año, Marset escapó por poco de una operación para capturarlo en Santa Cruz de la Sierra y divulgó un video desafiando a la policía boliviana.

"Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros", sostuvo entonces.

El medio británico trazó con precisión la trayectoria desde su primera detención en 2013 hasta su ascenso como uno de los cinco narcos más buscados por la DEA, actúa como bisagra informativa: convierte una historia regional en un escándalo de alcance internacional.

La BBC sitúa a Marset en el centro de una narración contundente: detenido a los 22 años por transportar 172 kilos de marihuana, pasó cinco años en prisión y, tras su liberación en 2018, emergió como un operador capaz de tejer vínculos en Paraguay y Bolivia, camuflado como empresario y figura pública del fútbol. Ese recorrido, relatado por medios globales, revela no solo la sofisticación de las organizaciones sino la falla simultánea de controles estatales que permitieron su movilidad y consolidación.

El impacto mundial se expresó en tres frentes. Primero, operativo y judicial: la DEA y el Departamento de Estado celebraron la captura —ofrecían hasta US$2 millones por información—, y la extradición relampagueó la coordinación internacional en materia antidrogas. Segundo, mediático: la cobertura de la BBC elevó el caso de un fugaz episodio nacional a un símbolo del poderío y la impunidad de redes transnacionales, presionando a gobiernos y organismos a dar explicaciones públicas. Tercero, político y reputacional: la historia alimenta cuestionamientos sobre la entrega del pasaporte a Marset durante el gobierno de Lacalle Pou.

La nota de la BBC funciona como vértice: compila hechos, entrevistas y contexto que facilitan la lectura internacional del caso y obligan a los Estados involucrados a actuar no solo con detenciones puntuales, sino con reformas de fondo. Para la opinión pública global, Marset deja de ser un nombre más en la lista de buscados y se convierte en emblema de la transnacionalización del crimen y de las grietas que la permiten.