"La calle no es lugar para vivir": la estrategia para revertir la situación de las personas en calle

“Es un mensaje claro, es un mensaje hacia la sociedad, hacia el Estado en su conjunto, y para nosotros era muy importante”, sentenció.

Estrategia profunda

Sobre la estrategia y el trabajo que debe afrontar el Mides, Civila aclaró que “no es un problema del Ministerio de Desarrollo Social solamente, es un problema de todo el Estado, es un problema de toda la sociedad. Y allí estuvimos resumiendo un proceso largo, pero a su vez definiendo competencias de todos los organismos”.

Respecto a los recursos necesarios, indicó que estos están. Respondió de esta manera a alguna versión de prensa en la que se informaba respecto a la falta de dinero. Venimos conversando en otros términos, tanto con Gabriel (Oddone) como con otros compañeros del equipo económico, porque obviamente no podemos discutir a través de trascendidos de lo que alguien dijo. Lo cierto es que hay recursos”.

Precisó que hay recursos “por refuerzos” que anualmente se dan para el Plan Invierno o para estrategias de contingencia, y “nosotros estamos pensando en esta reconversión con recursos que el Ministerio va a disponer o dispone”.

Atraso en pagos

Civila hizo referencia a la situación de los atrasos de pagos a los trabajadores de organizaciones sociales que trabajan para el Mides. “Históricamente, el Ministerio de Desarrollo Social gestionó buena parte de sus políticas en convenios con organizaciones de la sociedad civil, e históricamente ha tenido este problema (de atraso de pagos)”, indicó.

“Es un problema que ha ido en crecimiento porque han venido proliferando los convenios, porque se han generado convenios con organizaciones de nuevo tipo, diferentes también, con otros estilos de gestión”, agregó.

Hoy la situación que tenemos es una situación que, desde el punto de vista de la duración, de los atrasos, es menos grave que la que se venía transitando. Ha venido desescalando producto de medidas que fuimos tomando”, precisó.

“Es un problema de fondo, es un problema administrativo, de gestión administrativa”, sentenció.

“Viene disminuyendo, pero un trabajador que está sin cobrar 100 o 200 o los que fueren que puedan estar sin cobrar aunque sea un día respecto de la fecha de plazo para el cobro de su salario, para nosotros es un problema gravísimo y por eso nos desvelamos con este tema”, subrayó.

Finalmente, Civila hizo referencia a algunas versiones sobre la posible existencia de operaciones contra su gestión. “Siento que pasaron algunas cosas raras”, sostuvo.