Se inauguró el CTI neonatal en Rivera: un hito para la descentralización de la salud en el norte uruguayo

Inversión y puesta en marcha gradual

La obra requirió una inversión de 60 millones de pesos y es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Centro Hospitalario Pereira Rossell y el Hospital de Clínicas.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, detalló que la unidad cuenta con cuatro camas de CTI y un equipo profesional altamente capacitado (neonatólogos, licenciados y auxiliares de enfermería). La atención se implementará en tres fases:

Primera etapa: Atención a recién nacidos de más de 1.500 gramos y más de 32 semanas de gestación.

Segunda etapa (expansión): Ingreso de niños de menor peso y edad gestacional.

Tercera etapa (alta especialización): Asistencia integral a bebés de cualquier peso y edad gestacional con requerimiento de soporte vital avanzado.

Hasta la fecha, el 75% de los nacimientos pretérmino en la zona requerían traslado interdepartamental. La nueva infraestructura cambia drásticamente ese panorama, según lo valoró también el intendente de Rivera, Richard Sander, quien calificó la jornada como un "salto de calidad" para la población local y la frontera.

Homenaje e infraestructura

En el marco del evento, el nosocomio fue oficialmente denominado "Dr. Andrés Toriani", en memoria del reconocido médico cirujano urólogo y exdirector de la institución. Asimismo, ASSE y la Intendencia de Rivera rubricaron una carta de intención para coordinar futuras obras de mejora en la infraestructura del edificio.