La OMS premió a ministra Lustemberg por su "contribución excepcional al control del tabaco"

El premio reconoce más de dos décadas de políticas públicas impulsadas por Uruguay para proteger la salud de la población frente a una de las principales causas de enfermedad y muerte prevenible. Desde la ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 2004, Uruguay desarrolló medidas pioneras a nivel regional e internacional.

En 2006 se convirtió en el primer país de América en prohibir fumar en espacios cerrados de uso público y posteriormente avanzó en políticas de empaquetado y advertencias sanitarias que se transformaron en referencia mundial.

Lustemberg fue reconocida por el fortalecer políticas de control del tabaco

La OMS destacó especialmente el fortalecimiento reciente de las políticas de control del tabaco impulsadas por el Ministerio de Salud Pública.

Entre las medidas señaladas se encuentra la derogación de decretos que habían debilitado el empaquetado neutro y permitido la comercialización de productos de tabaco calentado, retomando así los estándares más altos de regulación sanitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DirOPSPAHO/status/2056762505762840987&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a la ministra @MSPUruguay , Dra. @LustembergC, reconocida por la @WHO con el Premio del Día Mundial Sin Tabaco 2026 por su liderazgo y compromiso en fortalecer las políticas de control del tabaco y proteger la salud pública. #NoTobacco #WHA79 pic.twitter.com/HmiEhPDdH0 — Jarbas Barbosa (@DirOPSPAHO) May 19, 2026

Uruguay en los ámbitos internacionales de la salud

El reconocimiento también valoró la participación activa de Uruguay en los principales ámbitos internacionales vinculados al Convenio Marco para el Control del Tabaco.

En ese marco, la ministra Cristina Lustemberg integró la delegación uruguaya en la 11ª Conferencia de las Partes (COP11) y en la cuarta reunión de las partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP4), dónde el país contribuyó al debate y acuerdos sobre medidas claves para la protección del derecho a la salud.

El tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo, responsable de más de ocho millones de muertes anuales según la OMS.