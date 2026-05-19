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Política ASSE | Álvaro Danza |

En Legítima Mañana

Las bombas que encontró Danza al asumir ASSE: déficit récord y pagos millonarios

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, explicó en Legítima Mañana, los motivos de la denuncia penal presentada por ASSE contra la gestión anterior.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, en Legítima Mañana.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, en Legítima Mañana.
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Durante una entrevista en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Danza afirmó que al asumir la conducción de ASSE encontraron un déficit de 280 millones de dólares y una “concentración muy importante” de recursos públicos en tres instituciones privadas, CASMU, Círculo Católico e ITHG, firma vinculada al traslado sanitario que actualmente opera bajo el nombre Tratamiento.

Pagos millonarios

Según explicó, una auditoría interna detectó incrementos cercanos al 600% en los pagos a esos prestadores durante el bienio 2022-2024. De acuerdo con Danza, en ese período se transfirieron entre 150 y 200 millones de dólares mediante mecanismos que, aseguró, no respetaron los procedimientos habituales del Estado. “El capítulo más grave son los gastos no controlados”, señaló el jerarca. También enumeró la ausencia de licitaciones, el uso reiterado de compras directas y pagos efectuados sin verificar previamente si los servicios contratados habían sido efectivamente prestados.

Danza remarcó además que existieron “observaciones sistemáticas y significativas” por parte del Tribunal de Cuentas, y sostuvo que la magnitud de las cifras involucradas hace difícil atribuir las omisiones únicamente a funcionarios intermedios. “Son montos tan cuantiosos y con un impacto tan significativo en los balances, que resulta muy raro pensar que el directorio no pudiera haberlo observado”, afirmó.

El presidente de ASSE indicó que solo en el caso del Círculo Católico se registraron pagos cercanos a los 50 millones de dólares, cifras similares a las destinadas al CASMU y a ITHG.

Contratación de camas

Uno de los puntos centrales cuestionados por la actual administración refiere a la contratación de camas de cuidados moderados, intermedios e intensivos en prestadores privados. Danza sostuvo que, aun considerando el efecto residual de la pandemia, el crecimiento de esas contrataciones fue “desproporcionado” respecto al aumento del padrón de usuarios de ASSE.

Además, criticó especialmente el sistema de “tarifa plana” acordado con algunos prestadores. Según explicó, ASSE contrató 50 camas en el Círculo Católico y otras 50 en CASMU bajo un régimen que implicaba pagar las camas independientemente de si eran utilizadas o no. “Las usara o no las usara, se pagaban igual”, afirmó.

El jerarca también cuestionó pagos adicionales por atenciones de urgencia y emergencia en instituciones privadas, recordando que existe un sistema nacional de cobertura y arancelamiento para este tipo de prestaciones. Si bien aclaró que las ambulancias utilizadas son adecuadas y que ASSE continúa contratando algunos de sus servicios, sostuvo que actualmente el volumen de contratación es “significativamente menor”.

En ese sentido, informó que ASSE abrió nuevos procedimientos licitatorios para distintos tipos de traslados, incluidos los sociales y especializados, con el objetivo de regularizar el sistema de contrataciones y ampliar la competencia entre empresas proveedoras.

Embed - #54 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

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