Subsidio del BPS para personas que no puedan acceder a la jubilación

De acuerdo con los valores actualizados a mayo de 2026, los límites económicos de la prestación se fijan bajo la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC):

Monto mínimo: 1 BPC ( $6.864 )

Monto máximo: 8 BPC ($54.912)

Compatibilidad con pensiones: Si el beneficiario ya percibe una pensión por sobrevivencia, el subsidio cubrirá únicamente la diferencia entre ambos montos. Si la pensión supera el valor del subsidio, no se realizará el pago en efectivo, aunque el período sí se computará para la futura causal jubilatoria.

Requisitos de acceso y escala de edades

Para acceder al SEIC, el organismo estatal exige el cumplimiento estricto de las siguientes condiciones:

Historial laboral: Registrar un mínimo de 28 años de servicios reconocidos en el BPS.

Situación de desempleo: Haber permanecido desocupado en el país por un período igual o mayor a un año desde el cese laboral. La desvinculación debe ser por causas ajenas a la voluntad del trabajador (quedan excluidas razones disciplinarias).

Carencia de otros ingresos: No percibir ninguna otra prestación ni ingresos de cualquier tipo (salvo la excepción de la pensión por sobrevivencia).

Edades requeridas según el año de nacimiento

La edad mínima exigida varía de forma escalonada según el año de nacimiento del solicitante: