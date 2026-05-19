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Política Buenos Aires |

a 50 años

Orsi viajará a Buenos Aires para asistir a homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz

El homenaje a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, se desarrollará en la Legislatura de Buenos Aires.

Orsi viaja a Buenos Aires.

Orsi viaja a Buenos Aires.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El presidente Yamandú Orsi participará este jueves 21 de mayo, en Buenos Aires, en el homenaje que realizarán la Legislatura de esa ciudad y la Embajada de Uruguay en Argentina a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, a 50 años de sus asesinatos por grupos de tareas de las dictaduras de Uruguay y Argentina.

Según informó la Presidencia, la ceremonia se realizará a las 17:30 horas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.

Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 en el centro clandestino de detención y torturas "Bacacay", a donde habían sido trasladados. Fueron secuestrados en sus domicilios en un operativo conjunto del Plan Cóndor, de las dictaduras de Uruguay y Argentina. En el mismo operativo fue secuestrado el médico Manuel Liberoff, que permanece desaparecido.

Los cuerpos de los cuatro fueron encontrados al día siguiente abandonados en el interior de un vehículo en plena calle.

Homenaje

Michelini, de origen batllista, fue senador y fundador del Frente Amplio (FA), al tiempo que Gutiérrez Ruiz pertenecía al Partido Nacional, habiendo sido presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Barredo y Whitelaw pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T). Liberoff pertenecía al Partido Comunista (PCU).

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