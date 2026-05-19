El presidente Yamandú Orsi participará este jueves 21 de mayo, en Buenos Aires, en el homenaje que realizarán la Legislatura de esa ciudad y la Embajada de Uruguay en Argentina a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, a 50 años de sus asesinatos por grupos de tareas de las dictaduras de Uruguay y Argentina.
a 50 años
Orsi viajará a Buenos Aires para asistir a homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz
El homenaje a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, se desarrollará en la Legislatura de Buenos Aires.