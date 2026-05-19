Orsi viajará a Buenos Aires para asistir a homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz

Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 en el centro clandestino de detención y torturas "Bacacay", a donde habían sido trasladados. Fueron secuestrados en sus domicilios en un operativo conjunto del Plan Cóndor, de las dictaduras de Uruguay y Argentina. En el mismo operativo fue secuestrado el médico Manuel Liberoff, que permanece desaparecido.