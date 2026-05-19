Preocupa a Orsi la alta desaprobación de la gestión: "Algo no está saliendo bien"

Poca aprobación

"Si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien, hay que saber corregir", sostuvo. Y agregó que la población precisa cambios con mayor celeridad, "es una necesidad". "Hay que mejorar, algo de repente no está saliendo bien", reiteró.

Respecto a los dichos de la vicepresidenta Carolina Cosse que ve una "luz amarilla" en los resultados de las encuestas, Orsi fue más contundente y dijo que ve una luz es "anaranjada". "Cuando vos tenés gente que no está conforme, poco satisfecha, cuando hay gente que está preocupada o que no está convencida, está bueno que revisemos lo que estamos haciendo, no está mal", subrayó.

Busca explicaciones

Para el mandatario, una de las explicaciones podría ser un tema de trabajo con una situación internacional complicada, pero no la única. Agregó que se debe generar fuentes de trabajo. "Que alguien piense que en algunas áreas funciona todo 100%, siempre te queda algo para hacer", manifestó. "Creo que hay que leer mucho y escuchar bastante", concluyó.

La semana pasada una encuesta de Equipos Consultores indicaba que la aprobación a la gestión del gobierno era de 27% y la desaprobación de 48%. Este lunes, un sondeo de Factum informaba de 29% de aprobación y 46% de desaprobación.