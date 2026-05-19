Exintendente de Florida, Guillermo López asume como director de Obras de Maldonado

El exintendente de Florida, Guillermo López (2020-2025), fue designado director general del Departamento de Obras de la Intendencia de Maldonado tras la jubilación del actual titular, Darío Camacho. Así lo informaron medios de prensa fernandinos, los que agregaron que López asumirá el próximo 1 de junio.
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López fue designado este mismo martes por el intendente fernandino Miguel Abella, quien "destacó su experiencia", indica el portal Maldonado Noticias.
Agrega que Abella "apuesta a poner al frente de esta dirección a un hombre que será el brazo ejecutor de un ambicioso plan con el que bajará a los barrios con una fuerte inversión", señala la intendencia.
Según se informó, López tendrá la misión de impulsar proyectos de infraestructura, mantenimiento y mejora urbana, priorizando el contacto directo con los vecinos y la atención a las demandas locales.
Intendente de Florida
El exintendente reside desde hace varios meses en Maldonado. Fue durante 10 años director de Planificación y de Obras en Florida. Luego fue intendente de ese departamento entre 2020 y 2025, sucediendo a Carlos Enciso. Además, ocupó la presidencia del Congreso de Intendentes.
Informa FM Gente que su designación se firmó este martes por la tarde por parte del jefe comunal y el secretario general, Álvaro Villegas, con quien se reunió.