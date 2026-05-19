Exintendente de Florida, Guillermo López asume como director de Obras de Maldonado

Según se informó, López tendrá la misión de impulsar proyectos de infraestructura, mantenimiento y mejora urbana, priorizando el contacto directo con los vecinos y la atención a las demandas locales.

Intendente de Florida

El exintendente reside desde hace varios meses en Maldonado. Fue durante 10 años director de Planificación y de Obras en Florida. Luego fue intendente de ese departamento entre 2020 y 2025, sucediendo a Carlos Enciso. Además, ocupó la presidencia del Congreso de Intendentes.

Informa FM Gente que su designación se firmó este martes por la tarde por parte del jefe comunal y el secretario general, Álvaro Villegas, con quien se reunió.