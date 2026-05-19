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Derecho Humanos

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Canelones renovó convenio con INDDHH para continuar y ampliar búsqueda en el Batallón 14

La renovación del convenio permitirá mantener el apoyo logístico y operativo para las búsquedas en el Batallón 14, ubicado en Toledo, Canelones.

Gobierno de Canelones a INDDHH proseguirán búsqueda en el Batallón 14.

Gobierno de Canelones a INDDHH proseguirán búsqueda en el Batallón 14.

 Intendencia de Canelones
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Se consolida así un apoyo considerado “sustancial” para la continuidad de las excavaciones y refuerza el compromiso institucional con la memoria, la verdad y la justicia.

Búsqueda minuciosa

Mariana Mota, presidenta de la institución, destacó la relevancia del respaldo brindado por el gobierno canario, tanto en recursos materiales como humanos. “La búsqueda en terreno se realiza con tres excavadoras: una de Presidencia, otra alquilada y otra proporcionada por la Intendencia de Canelones. Es un apoyo sustancial, porque no solamente aporta la maquinaria, sino también personal especializado que trabaja de forma dedicada y colabora de manera permanente con las tareas de acondicionamiento y excavación”, señaló.

Definió el trabajo en el Batallón 14 como “quirúrgico, minucioso y de mucha paciencia”, ya que cada área debe ser despejada completamente antes de iniciar las excavaciones.

Subrayó además que el área cautelada comprende actualmente unas 17 hectáreas y que las tareas podrían extenderse durante años debido a la falta de información precisa sobre los lugares de enterramiento clandestino.

Compromiso de Canelones

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, sostuvo que la renovación del convenio representa una continuidad de las políticas departamentales en materia de derechos humanos. “El compromiso de Canelones con esta causa viene desde hace muchos años y se sostiene con acciones concretas. La Intendencia fue la primera del país en crear una Dirección de Derechos Humanos y seguiremos colaborando con todo lo que esté a nuestro alcance”, expresó.

Mientras tanto, el director de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, Carlos Garolla, valoró que la firma del convenio se concrete en mayo, mes de la memoria, y afirmó que el departamento desarrolla decenas de actividades vinculadas a la reflexión y la construcción de memoria colectiva. “Destinamos recursos humanos y económicos para colaborar en esta búsqueda porque remover la tierra también implica remover heridas y renovar la esperanza de encontrar a quienes aún faltan”, consideró.

El acuerdo permitirá mantener el apoyo logístico y operativo en el Batallón 14, considerado uno de los principales sitios de búsqueda del país.

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