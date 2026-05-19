Canelones renovó convenio con INDDHH para continuar y ampliar búsqueda en el Batallón 14

Definió el trabajo en el Batallón 14 como “quirúrgico, minucioso y de mucha paciencia”, ya que cada área debe ser despejada completamente antes de iniciar las excavaciones.

Subrayó además que el área cautelada comprende actualmente unas 17 hectáreas y que las tareas podrían extenderse durante años debido a la falta de información precisa sobre los lugares de enterramiento clandestino.

Compromiso de Canelones

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, sostuvo que la renovación del convenio representa una continuidad de las políticas departamentales en materia de derechos humanos. “El compromiso de Canelones con esta causa viene desde hace muchos años y se sostiene con acciones concretas. La Intendencia fue la primera del país en crear una Dirección de Derechos Humanos y seguiremos colaborando con todo lo que esté a nuestro alcance”, expresó.

Mientras tanto, el director de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, Carlos Garolla, valoró que la firma del convenio se concrete en mayo, mes de la memoria, y afirmó que el departamento desarrolla decenas de actividades vinculadas a la reflexión y la construcción de memoria colectiva. “Destinamos recursos humanos y económicos para colaborar en esta búsqueda porque remover la tierra también implica remover heridas y renovar la esperanza de encontrar a quienes aún faltan”, consideró.

El acuerdo permitirá mantener el apoyo logístico y operativo en el Batallón 14, considerado uno de los principales sitios de búsqueda del país.