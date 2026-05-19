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Deportes Club Atlético Peñarol | Marcha del Silencio |

"callar también es tomar posición"

Dirigente de Peñarol sobre desaparecidos: "El silencio institucional no es neutralidad"

Los jugadores ya se expresaron. La institución que convoca la mayor movilización social y popular del país no puede quedarse atrás", sostuvo Alejandro González.

Dirigente de Peñarol se expresó sobre la causa de los desaparecidos.

Dirigente de Peñarol se expresó sobre la causa de los desaparecidos.

 Dante Fernandez / FocoUy
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En la previa de cada 20 de mayo, fecha en la que se lleva a cabo la Marcha del Silencio, la polémica en cuanto a si los clubes deben pronunciarse o no, se ponen sobre la mesa. Peñarol como institución no lo ha hecho, pero uno de sus dirigentes, Alejandro González, se pronunció en sus redes sociales.

El oficialista aseguró que el año pasado fue el "único consejero" del club que marchó el 20 de mayo y adelantó que "este miércoles vuelvo a marchar y voy a bregar para que hoy el Consejo trate el tema institucionalmente".

"El estatuto exige prescindencia político-partidaria, no humanitaria", aclaró y comparó que desde Peñarol año tras año "se acompañan varias causas nobles" como la lucha contra el cáncer de mama y saludos a comunidades religiosas, algo que entiende "sí es hacer política". La causa de los detenidos desparecidos en Uruguay, "está reconocida por la Ley 18.596 y sostenida por gobiernos de todos los partidos".

¿Peñarol debe pronunciarse?

Alejandro González cuestionó a quienes plantean que no hay pronunciarse sobre esta causa porque "divide" y sostuvo que "callar también es tomar posición".

"El silencio institucional en este tema, siendo Peñarol la institución más grande del país, con la responsabilidad que eso conlleva, claramente no es neutralidad", agregó. "La verdad nunca dividió a nadie que la quisiera saber. Lo que divide es la decisión de no darla".

"Los jugadores y la hinchada ya se pronunciaron. La institución que convoca la mayor movilización social y popular del país no puede quedarse atrás", cerró.

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