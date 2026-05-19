En la previa de cada 20 de mayo, fecha en la que se lleva a cabo la Marcha del Silencio, la polémica en cuanto a si los clubes deben pronunciarse o no, se ponen sobre la mesa. Peñarol como institución no lo ha hecho, pero uno de sus dirigentes, Alejandro González, se pronunció en sus redes sociales.
"callar también es tomar posición"
Dirigente de Peñarol sobre desaparecidos: "El silencio institucional no es neutralidad"
Los jugadores ya se expresaron. La institución que convoca la mayor movilización social y popular del país no puede quedarse atrás", sostuvo Alejandro González.