Dirigente de Peñarol sobre desaparecidos: "El silencio institucional no es neutralidad"

¿Peñarol debe pronunciarse?

Alejandro González cuestionó a quienes plantean que no hay pronunciarse sobre esta causa porque "divide" y sostuvo que "callar también es tomar posición".

"El silencio institucional en este tema, siendo Peñarol la institución más grande del país, con la responsabilidad que eso conlleva, claramente no es neutralidad", agregó. "La verdad nunca dividió a nadie que la quisiera saber. Lo que divide es la decisión de no darla".

"Los jugadores y la hinchada ya se pronunciaron. La institución que convoca la mayor movilización social y popular del país no puede quedarse atrás", cerró.