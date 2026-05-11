Perrone sobre María Dolores: "No hay delito y tampoco sobreprecio"

"Una pérdida de tiempo"

En declaraciones a La Diaria, Perrone sostuvo que la investigadora es “una pérdida de tiempo, un capricho de ruido político”. “Dimos los votos ya sabiendo que no iba a haber nada. Fuera de eso, en estos días voy a dar mi parecer a la comisión: que esta investigadora ya no tiene razón de ser. Tal vez lo haga mañana [por este lunes, que hay sesión de la investigadora]”, adelantó Perrone. Resaltó que en la comisión están recibiendo a las gremiales lecheras, “para ver la unidad productiva”, por lo tanto, no están discutiendo “la mala praxis de la compra”. Además, subrayó que los lecheros van a la comisión y dicen “yo no sé por qué estoy acá”.

Sin ir más lejos, en la mañana de este lunes, la investigadora recibirá a representantes de la Sociedad Fomento Colonia 33 Orientales de Florida y de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Por eso, el diputado de CA se pregunta “qué tiene que ver eso con una investigadora por el supuesto delito de la compra de María Dolores”, y opinó que el diputado colorado Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión, “ya le está tirando piedras a la luna”. Más allá de eso, Perrone subrayó que “es discutible la oportunidad de la compra”, pero destacó que ese tema ya “es una cuestión política”.