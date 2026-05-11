Perrone sobre María Dolores: "No hay delito y tampoco sobreprecio"

Un año atrás el gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi anunciaba la compra de la Estancia María Dolores en Florida por unos 33 millones de dólares, lo que levantó polémica en la oposición.
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Caras y Caretas Diario
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Hace un mes y medio que empezó a trabajar la comisión investigadora de la cámara baja sobre las presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), que fue impulsada por el Partido Colorado; y algunos de los miembros de la comisión ya tienen visiones tajantes sobre lo actuado.
Por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, integrante de la comisión, señaló que hasta ahora saca en limpio que “no hay ningún tipo de delito” en la compra de la estancia, y que “tampoco hay sobreprecio”, porque, “evidentemente, tiene un valor plus por la locación”. Para Perrone, “el único actuar por fuera de las normas” es el de Nicolás Chiesa, pero subrayó que eso lo deberá concluir la Junta de Transparencia y Ética Pública.
"Una pérdida de tiempo"
En declaraciones a La Diaria, Perrone sostuvo que la investigadora es “una pérdida de tiempo, un capricho de ruido político”. “Dimos los votos ya sabiendo que no iba a haber nada. Fuera de eso, en estos días voy a dar mi parecer a la comisión: que esta investigadora ya no tiene razón de ser. Tal vez lo haga mañana [por este lunes, que hay sesión de la investigadora]”, adelantó Perrone. Resaltó que en la comisión están recibiendo a las gremiales lecheras, “para ver la unidad productiva”, por lo tanto, no están discutiendo “la mala praxis de la compra”. Además, subrayó que los lecheros van a la comisión y dicen “yo no sé por qué estoy acá”.
Sin ir más lejos, en la mañana de este lunes, la investigadora recibirá a representantes de la Sociedad Fomento Colonia 33 Orientales de Florida y de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Por eso, el diputado de CA se pregunta “qué tiene que ver eso con una investigadora por el supuesto delito de la compra de María Dolores”, y opinó que el diputado colorado Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión, “ya le está tirando piedras a la luna”. Más allá de eso, Perrone subrayó que “es discutible la oportunidad de la compra”, pero destacó que ese tema ya “es una cuestión política”.