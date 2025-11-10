Las finales del Uruguayo se jugarán "donde los clubes decidan", aseguró el ministro Carlos Negro

Sobre la polémica instalada por la fijación de las fechas y los escenarios donde se disputarán las finales del Campeonato Uruguayo, el ministro del Interior, Carlos Negro, aclaró este lunes en rueda de prensa que “son los clubes los que fijan dónde quieren jugar, dónde van a desarrollar su espectáculo”.
El próximo domingo Liverpool y Peñarol jugarán las semifinal del campeonato en el Estadio Centenario, y el ganador se enfrentará a Nacional en la final a dos partidos, que en principio se jugarían el 23 y 30 de noviembre.
El problema de las fechas por Shakira, los escenarios y la seguridad
Pero la incertidumbre con respecto al escenario de las finales -siempre y cuando el finalista sea Peñarol- se generó por dos factores:
Por un lado, el Ministerio del Interior recomendó a los clubes -por temas de seguridad- que las dos finales sean en el Estadio Centenario, condición que puso la cartera para que pueden ir ambas parcialidades.
Por otro, está el problema de las fechas, debido a que por los dos shows de Shakira el 3 y 4 de diciembre, el Estadio Centenario no estará disponible entre el 21 de noviembre y el 9 de diciembre, sumado a que la licencia de los futbolistas comienza el 8 de diciembre.
En ese sentido, lo más probable es que (si el finalista es Peñarol) se juegue cada final en la cancha de cada uno de los grandes y con la presencia únicamente de los hinchas del club local. En ese contexto, Negro sostuvo que “en el escenario que los clubes decidan que van a desarrollar su espectáculo, la Policía va a actuar y va a hacer las recomendaciones que correspondan”.
El ministro explicó que “para el Ministerio del Interior no hay situaciones ideales, hay que adaptarse a los escenarios que fijan los productores privados de cada espectáculo”, y aclaró que, tras la fijación del escenario deportivo, “nosotros ahí sí hacemos las recomendaciones que correspondan caso a caso”.