Las finales del Uruguayo se jugarán "donde los clubes decidan", aseguró el ministro Carlos Negro

Por un lado, el Ministerio del Interior recomendó a los clubes -por temas de seguridad- que las dos finales sean en el Estadio Centenario, condición que puso la cartera para que pueden ir ambas parcialidades.

Por otro, está el problema de las fechas, debido a que por los dos shows de Shakira el 3 y 4 de diciembre, el Estadio Centenario no estará disponible entre el 21 de noviembre y el 9 de diciembre, sumado a que la licencia de los futbolistas comienza el 8 de diciembre.

En ese sentido, lo más probable es que (si el finalista es Peñarol) se juegue cada final en la cancha de cada uno de los grandes y con la presencia únicamente de los hinchas del club local. En ese contexto, Negro sostuvo que “en el escenario que los clubes decidan que van a desarrollar su espectáculo, la Policía va a actuar y va a hacer las recomendaciones que correspondan”.

El ministro explicó que “para el Ministerio del Interior no hay situaciones ideales, hay que adaptarse a los escenarios que fijan los productores privados de cada espectáculo”, y aclaró que, tras la fijación del escenario deportivo, “nosotros ahí sí hacemos las recomendaciones que correspondan caso a caso”.