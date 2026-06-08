El dolor del Diente por su salida de Nacional y los dos volantes que interesan

De esos nombres la sorpresa más grande fue la de Nicolás López. Apenas terminando el partido del sábado, los jugadores partieron a la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y en el chalet de los técnico, Bava fue llamando uno a uno a los jugadores para decirles que no iban a ser tenidos en cuenta para lo que falta de la temporada.

La sorpresa fue grande cuando se le notificó a Nicolás López y los rumores que llegan es que el jugador no se lo tomó para nada bien. Es más, el Diente, borró todas sus fotos de Nacional de sus redes sociales. Si bien no fue el mejor semestre de Nicolás López, su calidad es innegable por lo cual llama la atención la medida del entrenador.

La reacción de López

Las explicaciones de Bava apuntaron a lo deportivo y al cambio que pretende imprimirle al equipo de cara al segundo semestre de 2026.

Según publica este lunes Referí, López le dijo al entrenador: "¿Vos sabés que tengo contrato?", su vínculo con Nacional se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

"¿Qué va a pasar en la pretemporada?", preguntó.

El entrenador le respondió que solo va a llevar a los jugadores con los que piensa contar.

"¿Vos sabés que yo tengo 800 lucas para cobrar acá? ¿Me las pensás pagar vos?", volvió a preguntar López, muy molesto.

"Ese es un tema que tendrás que arreglar con los dirigentes", le contestó Bava.

"Hice 40 goles y me venís a echar a mí", agregó el futbolista, muy dolido.

López, quien retornó a Nacional a mediados de 2024, marcó 39 goles y dio 14 asistencias en 76 partidos.

El jugador valorará ahora cualquier tipo de oferta, pero antes piensa resolver su situación económica en Nacional.

Los refuerzos

Finalizado el primer semestre, la directiva de Nacional y el área deportiva ya piensa en los refuerzos para el segundo semestre. El tricolor busca un golero y aparecieron otros nombres arriba de la mesa. El volante central de Racing de Avellaneda Bruno Zuculini interesa al tricolor. Hace unos años estuvo cerca de venir a Nacional pero no se dio. Ahora el tricolor vuelve a la carga y abrirá negociaciones en los próximos días. Otro nombre que interesa es el de Alan Rodríguez. Volante ofensivo de 26 años, se inició en Defensor Sporting, pasó por Boston River, Argentinos Juniors y ahora está en Inter de Porto Alegre. El jugador no es utilizado por el uruguayo Paulo Pezzolano y en Nacional interesa.