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Política Patronales |

habrá cortes de ruta

Empresarios del transporte juegan fuerte y paran este lunes contra nueva guía de carga

Sostienen los empresarios del transporte que se trata de una medida autoconvocada; el sindicato que reúne a los trabajadores del sector no adhiere a la medida.

Patronales paran este lunes el transporte de carga.

Patronales paran este lunes el transporte de carga.

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Las patronales del transporte de carga decidieron jugar fuerte contra la nueva Guía Electrónica de Carga anunciada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y paralizarán este lunes 8 de junio las actividades. Durante la jornada habrá concentraciones y cortes intermitentes en rutas y accesos a Montevideo.

Según informó Rivera Noticias, la medida fue impulsada por camioneros autoconvocados y cuenta con respaldo de gremiales del sector, además de algunos sindicatos vinculados al transporte. Entre los reclamos, aparece el rechazo a la nueva Guía Electrónica de Carga impulsada por el MTOP, considerada burocrática y con multas excesivas.

Además, protestan por el impacto del reciente aumento del precio del gasoil en los costos operativos.

Sostienen que la guía agrega trámites y posibles sanciones, además de cuestionar el aumento del precio del gasoil por el impacto que tiene sobre los costos de la actividad.

Cortes de ruta

Entienden las organizaciones del sector, que durante esa jornada podrían registrarse demoras en distintos puntos del país debido a cortes temporales y movilizaciones sobre rutas nacionales.

La medida incluye caravanas y cortes intermitentes en distintas rutas nacionales y accesos a Montevideo, por lo que se esperan importantes demoras en el tránsito.

El Sindicato Único de Choferes de Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), no respalda la medida patronal. Su dirigente Juan Dorado, defendió la implementación de la nueva Guía Electrónica de Carga (GEC) y tomó distancia de las medidas de protesta impulsadas por sectores empresariales del transporte.

En entrevista con Radio 41, Dorado sostuvo que el sindicato respalda “cien por ciento” la herramienta, al considerar que permitirá mejorar los controles sobre una actividad que definió como altamente informal.

Guía de carga

Detalla la Presidencia que el Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT) permite al usuario dar de alta una nueva Guía de Carga en el sistema, ingresando cada uno de los datos relativos al transporte de la carga.

Indica que el nuevo sistema permitirá gestionar guías de carga en línea, mediante una plataforma web y una aplicación móvil, con autenticación segura a través de la identidad digital.

“La guía de carga intenta ser una herramienta que permita conocer el movimiento de esa carga asociado a su GPS, para conocer lo que tiene que ver con su trazabilidad”, explicó el director nacional de Transporte, Felipe Martín.

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