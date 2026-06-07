Empresarios del transporte juegan fuerte y paran este lunes contra nueva guía de carga

Sostienen que la guía agrega trámites y posibles sanciones, además de cuestionar el aumento del precio del gasoil por el impacto que tiene sobre los costos de la actividad.

Cortes de ruta

Entienden las organizaciones del sector, que durante esa jornada podrían registrarse demoras en distintos puntos del país debido a cortes temporales y movilizaciones sobre rutas nacionales.

La medida incluye caravanas y cortes intermitentes en distintas rutas nacionales y accesos a Montevideo, por lo que se esperan importantes demoras en el tránsito.

El Sindicato Único de Choferes de Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), no respalda la medida patronal. Su dirigente Juan Dorado, defendió la implementación de la nueva Guía Electrónica de Carga (GEC) y tomó distancia de las medidas de protesta impulsadas por sectores empresariales del transporte.

En entrevista con Radio 41, Dorado sostuvo que el sindicato respalda “cien por ciento” la herramienta, al considerar que permitirá mejorar los controles sobre una actividad que definió como altamente informal.

Guía de carga

Detalla la Presidencia que el Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT) permite al usuario dar de alta una nueva Guía de Carga en el sistema, ingresando cada uno de los datos relativos al transporte de la carga.

Indica que el nuevo sistema permitirá gestionar guías de carga en línea, mediante una plataforma web y una aplicación móvil, con autenticación segura a través de la identidad digital.

“La guía de carga intenta ser una herramienta que permita conocer el movimiento de esa carga asociado a su GPS, para conocer lo que tiene que ver con su trazabilidad”, explicó el director nacional de Transporte, Felipe Martín.