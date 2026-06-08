Sinae asistió a más de 3.400 personas en situación de calle tras operativo por frío extremo

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) coordinó un masivo operativo nacional el pasado sábado 6 de junio para proteger a la población vulnerable ante la declaración de alerta roja por frío extremo. Según el último informe oficial, un total de 3.412 personas en situación de calle recibieron asistencia en todo el país: 2.386 en Montevideo y 1.026 en los departamentos del interior.
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Distribución de la asistencia y centros de evacuación
El reporte consolidado al domingo 7 de junio detalla cómo se distribuyó la atención entre los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los centros de evacuación específicos del Sinae:
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Refugios del Mides: Cobijaron a un total de 2.941 personas (2.014 en la capital y 927 en el resto del territorio).
Centros de evacuación del Sinae: Recibieron a 471 personas (372 en Montevideo y 99 en el interior).
En la capital, la respuesta habitacional de emergencia se concentró en tres puntos clave:
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UTE-Cuareim: 165 personas.
Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial: 125 personas.
Servicio de Transporte del Ejército: 82 personas.
Atención sanitaria, traslados y seguridad
El operativo se desarrolló de manera pacífica y con un fuerte enfoque en el cuidado de la salud, registrando las siguientes intervenciones:
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Salud: Se brindó atención médica a 65 personas y se derivó a 4 usuarios a centros de salud. Actualmente, se mantiene atención médica permanente en los tres centros de evacuación de Montevideo y en uno del departamento de Maldonado.
Movilidad: Se realizaron 146 traslados hacia los diferentes centros.
Convivencia: El Sinae destacó que no se registraron internaciones compulsivas ni evacuaciones forzosas. Solo se reportaron dos detenciones por desacato en Montevideo.
Soporte alimentario coordinado
La cobertura de alimentación fue el resultado del trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado. El Ministerio de Defensa Nacional elaboró 911 platos de comida, mientras que el resto del abastecimiento nutricional fue cubierto por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y Presidencia de la República-Sinae.