Sinae asistió a más de 3.400 personas en situación de calle tras operativo por frío extremo

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) coordinó un masivo operativo nacional el pasado sábado 6 de junio para proteger a la población vulnerable ante la declaración de alerta roja por frío extremo. Según el último informe oficial, un total de 3.412 personas en situación de calle recibieron asistencia en todo el país: 2.386 en Montevideo y 1.026 en los departamentos del interior.