Hidrógeno verde: Olivera pide "a gritos" firmar el proyecto de inversión de HIF

Inversión de US$ 5.300 millones

A Olivera le preocupa que la inversión vaya a otro país de la región que ofrezca condiciones más ventajosas. “La misma empresa tienen proyectos en otros lugares. Es una suerte de carrera. Es una inversión de US$ 5.300 millones, la más grande de la historia del Uruguay. No da para titubear. Que opine todo el mundo pero no frenemos. Yo de a ratos no entiendo...”, agregó.

“Si la planta se instalase, como propuso el propio intendente, cerca de la planta cementera de Ancap en Paysandú, la empresa pública debería disponibilizar un inmueble. Y no me consta que eso esté caminando”, advirtió.

Olivera dijo que el presidente Yamandú Orsi tiene “clara” la hoja de ruta pero admitió que le “llama la atención” que no se registren avances. “Habría que reunirse y no pararse hasta que no se resuelva el tema”, consideró. La empresa se iba a instalar originalmente cerca de la localidad de Constancia y si ahora se opta por modificar su emplazamiento habrá que actualizar el estudio de impacto ambiental, agregó.

El gobierno y el grupo inversor firmaron un memorándum que estipuló un plazo que venció el pasado 31 de marzo para firmar un contrato de inversión. Se aprobó una extensión del plazo por tres meses que vencen a finales de junio. La decisión final de inversión debería adoptarse este año.

El plan de la empresa era comenzar las entregas de su producción de combustible a finales de 2029. Olivera destacó que en 2030 “se abre la oportunidad” para colocar esos productos en la Unión Europea.

El proyecto de HIF Global supone la elaboración de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde (que se genera con energía eléctrica de fuentes renovables) y dióxido de carbono biogénico.