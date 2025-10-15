Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Guardia Republicana | Negro | Ministerio del Interior

Operativo PADO II y Ceibo

Ministro Carlos Negro acompañó a la Guardia Republicana en operativo en Malvín Norte

La Guardia Republicana desplegó un operativo en Malvín Norte, en el marco del plan de acción que el Ministerio del Interior implementa en algunos barrios.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, acompañó el martes 14 de octubre a la Guardia Republicana en un nuevo operativo desplegado en el barrio Malvín Norte, en el marco del plan de acción que el Ministerio del Interior viene implementando en distintas zonas de Montevideo, identificadas como más conflictivas.

Embed - Guardia Republicana realizo Operativo PADO II y Ceibo en Malvin Norte

Además de Negro, estuvo presente el Director de la Policía Nacional Comisario General (R) José Azambuya, la Directora de la Guardia Republicana, Comandante General Angelina Ferreira, y el Subdirector de la Guardia Republicana, Comandante Mayor Jorge González.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 20.02.20_0

Detalles del operativo en Malvín Norte

Los jerarcas realizaron una recorrida por alguna de las zonas donde se desplegó el operativo, brindando apoyo y acompañamiento a las tareas de la Guardia Republicana que desplegaron alrededor de 37 efectivos en distintas zonas y horarios.

El operativo incluyó patrullajes preventivos, desplegando móviles, motos y personal de la Unidad de Caballería, llevando adelante controles aleatorios en puntos estratégicos, con el objetivo de detectar, disuadir y controlar la comisión de delitos.

Estos procedimientos, dispuestos por el Ministerio del Interior, se vienen realizado en base al análisis de inteligencia, detectando zonas delictivas, y continuarán desplegándose en otros barrios de la capital, aseguró la cartera.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 20.02.22(2)_0

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar