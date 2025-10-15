El ministro del Interior, Carlos Negro, acompañó el martes 14 de octubre a la Guardia Republicana en un nuevo operativo desplegado en el barrio Malvín Norte, en el marco del plan de acción que el Ministerio del Interior viene implementando en distintas zonas de Montevideo, identificadas como más conflictivas.
Operativo PADO II y Ceibo
Ministro Carlos Negro acompañó a la Guardia Republicana en operativo en Malvín Norte
La Guardia Republicana desplegó un operativo en Malvín Norte, en el marco del plan de acción que el Ministerio del Interior implementa en algunos barrios.