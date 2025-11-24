La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afronta este lunes la interpelación parlamentaria motivada por el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE. El miembro interpelante, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, expone en estos momentos una serie de cuestionamientos que, según afirmó, configuran violaciones constitucionales, legales y éticas por parte del jerarca.
Seguilo en vivo
Las tres presuntas "violaciones" en el caso Danza: Sotelo interpela a Lustemberg
Sotelo acusa a Danza de “violar” la Constitución, el Código Penal y normas éticas, y exige a Lustemberg explicaciones sobre controles.