Política Danza | Sotelo | Lustemberg

Seguilo en vivo

Las tres presuntas "violaciones" en el caso Danza: Sotelo interpela a Lustemberg

Sotelo acusa a Danza de “violar” la Constitución, el Código Penal y normas éticas, y exige a Lustemberg explicaciones sobre controles.

Diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo interpela a Lustemberg por el caso Danza.

El primer punto planteado por Sotelo y por ende de la oposición, refiere a una presunta violación de la Constitución y de la ley 18.161. Según detalló, entre el 26 de marzo —cuando Danza fue designado presidente de ASSE— y el 7 de noviembre —fecha en que renunció a tres contratos con prestadores privados— el funcionario habría continuado desempeñándose como médico internista en instituciones privadas. De acuerdo con el diputado, ese tipo de actividad está expresamente prohibida por el artículo 200 de la Constitución y por el artículo 9 de la normativa que regula las incompatibilidades en el sector público. Sotelo sostuvo además que esta situación se contradice con las explicaciones brindadas oportunamente por el jerarca de ASSE.

Presuntas implicancias penales, según Sotelo

El segundo eje apuntó a posibles implicancias penales. Según Sotelo, entre el 1.º de marzo y el 7 de noviembre Danza recibió de la Asociación Española un salario que superaba entre 400% y 500% el monto habitual para un médico consultante, según su propia declaración de ingresos ante la JUTEP. Además, sostuvo que hasta el 6 de noviembre cualquier usuario de las mutualistas donde trabajaba podía agendar consulta con él como médico internista sin requisitos adicionales, lo que demostraría que su actividad asistencial seguía vigente. Estas acciones, afirmó, podrían encuadrarse en los artículos 239 y 240 del Código Penal, que refieren a “falsificación ideológica por un particular” y a la “falsificación o alteración de un documento privado”.

El tercer punto desarrollado por el diputado del Partido Independiente giró en torno a la eventual violación del Código de Ética en la Función Pública, establecido en la ley 19.823. En particular, citó los artículos 9 y 31, que prohíben participar en decisiones que generen conflictos de interés y ejercer funciones vinculadas a entidades privadas con las que el funcionario mantenga relación profesional o laboral. Según la exposición, la rescisión del convenio entre ASSE y el Círculo Católico, mientras Danza mantenía vínculos laborales con mutualistas privadas, habría configurado un caso evidente de incompatibilidad ética y administrativa.

La interpelación se realiza para que la ministra explique qué controles se aplicaron, cómo actuó el MSP al tomar conocimiento de los hechos y qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. La comparecencia continúa en el Parlamento, con la atención puesta en la respuesta del Poder Ejecutivo y en las eventuales responsabilidades políticas que surjan del caso.

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Lunes 24 de noviembre de 2025, hora 10:00.

