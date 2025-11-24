Las tres presuntas "violaciones" en el caso Danza: Sotelo interpela a Lustemberg

El tercer punto desarrollado por el diputado del Partido Independiente giró en torno a la eventual violación del Código de Ética en la Función Pública, establecido en la ley 19.823. En particular, citó los artículos 9 y 31, que prohíben participar en decisiones que generen conflictos de interés y ejercer funciones vinculadas a entidades privadas con las que el funcionario mantenga relación profesional o laboral. Según la exposición, la rescisión del convenio entre ASSE y el Círculo Católico, mientras Danza mantenía vínculos laborales con mutualistas privadas, habría configurado un caso evidente de incompatibilidad ética y administrativa.

La interpelación se realiza para que la ministra explique qué controles se aplicaron, cómo actuó el MSP al tomar conocimiento de los hechos y qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. La comparecencia continúa en el Parlamento, con la atención puesta en la respuesta del Poder Ejecutivo y en las eventuales responsabilidades políticas que surjan del caso.