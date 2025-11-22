Para Álvaro Danza, la virulencia en su contra fue "para contrarrestar inconvenientes de la gestión anterior"

ASSE se desprofesionalizó

Entre las cosas que diferencian la gestión actual de la anterior dijo que "ASSE se desprofesionalizó" en los últimos años. "Si uno mira la evolución de los gastos observados, pasaron a ser casi el 90%. Y para que los gastos no estén observados por el Tribunal de Cuentas, hay que profesionalizar la gestión, hay que hacer procedimientos administrativos transparentes, ajustados al Tocaf".

"La gestión pública lleva tiempo y paciencia. Por eso elegimos gente con trayectoria, con carretera. Por eso todo el equipo gerencial tiene mucha trayectoria en ASSE. Por eso no trajimos gente de afuera. Y si la gente de afuera, además, es por cuota política, es menos profesional la cuestión. No digo que es lo que haya ocurrido, pero digo que es un extremo que podría haberse verificado. Tratamos de apuntar muchísimo a la gestión profesional y a despolitizar ASSE. Nos parece que en el gobierno anterior se centró mucho en el presidente; de hecho, hay varias resoluciones que nosotros dimos para atrás que concentraban poder en el presidente", agregó.

Con respecto a la auditoría que se lleva a cabo dijo: "Yo quiero ser muy prudente respecto de eso, porque de momento en ASSE se está haciendo una investigación administrativa interna que no ha concluido. Pero claramente hubo una visión de apuntalar a dos instituciones: Casmu y Círculo Católico".

Ahondando en ello Danza agregó: "Si uno mira los gastos de ASSE, ve que efectivamente están entre los primeros. Si uno mira la media de tiempo de pago, están también entre los primeros. Se pagaba más rápido al Círculo y al Casmu que a todos los demás prestadores".

"En definitiva, pienso que por motivos diferentes se privilegió a esas dos instituciones de salud. El Tocaf establece claramente cómo se tienen que hacer los procedimientos y que hay que hacer llamado a precios, que hay que hacer llamados a licitaciones para montos tan cuantiosos. Hay que apegarse a las normas y por eso estamos haciendo la investigación: pensamos que hubo desapego a las normas. Pero reitero, hay que verificarlo en la investigación que se está llevando adelante", recalcó.