Lavado de activos: Gandini dijo que edil de su sector "tendrá que responder"

Mientras que el padre fue desvinculado luego de ser condenado por la "Operación Trazador" (mediante la cual se incautaron 260 kilos de pasta base), el hijo sigue siendo asesor de Gómez. Fue detenido en un principio —porque vive en la casa de su padre, donde se incautaron más de $ 3 millones en efectivo y municiones— pero tras ser interrogado por la fiscal del caso, que es Angelita Romano, fue puesto en libertad.

Gandini insistió este miércoles en una entrevista con Palabras cruzadas de Radio Sarandí que no conocía a Leiva padre ni tampoco sabía cómo había llegado a integrar el equipo del edil Gómez.

"¿Cómo llegó el padre? No lo sé. Estoy esperando que venga Gonzalo (Gómez). Puedo suponer (que se lo contrató) porque se lo recomendó el hijo, pero es una suposición mía. Me consta que es una persona que nunca militó en la lista", especuló Gandini sobre la forma en la que pudo haber llegado Leiva al despacho de Gómez.

Preguntado si no le llamaba la atención que el hijo, que vivía en la misma casa, no hubiese sospechado de la cantidad de dinero que había en el living —decenas de fajos de billetes y una máquina de contar dinero—, Gandini respondió que, según la versión que tenía (y que pensaba confirmar con Gómez), el padre le decía al hijo que "trabajaba en un cambio céntrico".

"O sea, su trabajo era en un cambio céntrico. Esa es la versión que yo tengo. Qué se yo, no sé", afirmó el dirigente, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Gandini defendió a Leiva hijo, a quien dijo conocer de la militancia en Por la Patria y en las juventudes blancas, pero dijo que "distinto" es la contratación del padre. "Sobre lo otro, tendrá que responder Gonzalo (Gómez) cuando venga. Por qué lo contrató, en qué condiciones, qué hacía, si lo conocía, si no lo conocía...".

Gómez envió en las últimas horas un mensaje al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para ponerse a disposición del partido y dar sus explicaciones una vez que llegue a Uruguay.

Gandini, por otra parte, dijo que había hablado con el expresidente Luis Lacalle Pou a raíz de este episodio. Consultado sobre si Lacalle Pou lo había respaldado, respondió: "Sí, pero... Es un tipo que conoce de estas cosas y además me conoce a mí mucho".

A disposición de las autoridades

Al igual que en la conferencia que dio en solitario este martes, Gandini repitió este miércoles que está a disposición de las autoridades para que investiguen la operativa del Abitab que tiene junto a su esposa.

Además del vínculo político entre Leiva hijo y el sector de Gandini, en la investigación surgió que Leiva padre realizaba algunas operaciones en un local de cobranzas que es propiedad de la esposa del exsenador, que adquirió la franquicia hace 13 meses y figura como bien ganancial en la declaración jurada del político.

Según contó Gandini en la entrevista de este miércoles, las autoridades llegaron a ese local de cobranzas porque en el celular de Leiva padre encontraron mensajes (o un audio, dijo no tener claro el formato) que le enviaba una encargada del Abitab para pedirle cambio chico.

Gandini reconoció que eso ocurría, pero dijo que no le generaba "nada" conocer esa información. "Porque el tipo no viene con una bolsa de basura negra y trae ´$ 500 mil de a $ 20. (Porque), además le tienen que decir: 'váyase, tengo que estar una hora con usted contando la plata'. No es así. Él traía $ 20 mil en $ 100, $ 200, $ 50. Y lo adoran. Las cajeras no tienen cambio, Abitab les manda cada tanto. Y otras cajeras también le pedían. Eso era. El tipo no es tonto, no cambia cambio chico, porque entonces se regala", describió.

También insistió —como hizo el martes— que Leiva "no cambiaba dólares" en el Abitab. "Si cambiara dólares te puedo asegurar que no cambia más de US$ 700 sin que deje sus documentos. No lo hacen. Y no hay ningún documento. Pero, además, afirman que no era cliente de dólares, que era cliente de pago de facturas de BPS siempre de dos empresas (constructoras) desde hace dos años y medio", agregó.

Sobre la forma de pago de esas facturas, que era en efectivo, Gandini señaló que nunca se superó el monto que establece la normativa. "La reglamentación que se cumple es que hasta un millón de pesos, más o menos, lo puede hacer. No son tontos, lo hacen hasta donde lo pueden hacer y en efectivo. Porque blanquean de otra manera, (pero) que lo diga el que lo tenga que decir. Para la funcionaria es un cliente que viene y paga dentro de la norma establecida y de los cursos que le dan. Por eso, no reacciona el sistema de control", dijo.