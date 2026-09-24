Sinae instalará un polo regional en Durazno para dar respuesta ante el fenómeno de El Niño

En el marco de la conmemoración de los 20 años de creación del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Durazno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, anunciaron la instalación de un nuevo polo regional en el departamento. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta logística y operativa en el centro del país ante los posibles impactos climáticos del fenómeno El Niño.
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Durante la inauguración de las nuevas instalaciones, Sánchez destacó el rol pionero de Durazno en la gestión de riesgos y desastres naturales a nivel nacional. La creación de su Cecoed en 2006 sirvió como experiencia piloto y pilar fundamental para la posterior consolidación del Sinae como estructura nacional de coordinación y prevención.
Descentralización y contingencia ante crecidas
La creación de este nodo estratégico en Durazno responderá a una lógica de descentralización de los recursos nacionales, permitiendo una articulación más rápida y eficiente entre el Gobierno nacional y la Intendencia Departamental.
Por su parte, el director del Sinae, Leandro Palomeque, detalló los alcance del nuevo centro regional:
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Insumos de asistencia: Mantendrá un stock permanente de materiales y kits de primera necesidad para atender de forma inmediata eventuales desplazamientos de población.
Prevención y mitigación: Trabajará en coordinación directa con las autoridades locales para monitorear y mitigar las probables consecuencias de las crecidas del río Yí.
Durante la jornada, las autoridades nacionales hicieron entrega de una placa de reconocimiento por las dos décadas de trayectoria al intendente de Durazno, Felipe Algorta, y a los integrantes del equipo operativo del Cecoed local.