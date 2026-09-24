Sinae instalará un polo regional en Durazno para dar respuesta ante el fenómeno de El Niño

En el marco de la conmemoración de los 20 años de creación del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Durazno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, anunciaron la instalación de un nuevo polo regional en el departamento. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta logística y operativa en el centro del país ante los posibles impactos climáticos del fenómeno El Niño.