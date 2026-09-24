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Ancap tiene solidez para enfrentar suba del petróleo aseguró su presidenta

La empresa estatal resignó 120 millones de dólares para contener los efectos de la guerra en Medio Oriente en el combustible local.

Por ahora Ancap tiene espalda para amortiguar la suba del petróleo.

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Por Redacción Caras y Caretas

El precio del petróleo brent para entrega en noviembre se dispara este jueves por encima de los 106 dólares el barril tras subir un 3 %, ante el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

Ante este escenario, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, aseguró este miércoles que la empresa petrolera estatal "sigue teniendo suficiente solidez, robustez para seguir enfrentando esta situación muy volátil" en relación a las variaciones en el precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

"No sabemos qué va a pasar en la geopolítica internacional, es algo que nos excede por completo. Lo que sí, estamos actuando siempre, cubriéndonos con seguros por si hay una escalada muy fuerte del valor de los combustibles" y "estamos tratando de tener suficiente stock para no caer en una falta de suministro, que no haya un quiebre", afirmó.

San Román indicó que desde Ancap están "tratando de tener el menor impacto en nuestra población y en su economía, pero sin llegar a horadar o dañar lo que es la salud de la empresa".

Ancap resignó 120 millones de dólares

Ancap se reúne por estas horas en la coordinación mensual con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para evaluar y realizar las proyecciones sobre los precios de los combustibles.

San Román sostuvo que el promedio del Brent está "bastante elevado", pero la diferencia de precios tiene que considerar los combustibles refinados, como las naftas y el gasoil. "Esos siguen estando muy elevados", remarcó y que esos son los números que se deben observar.

Ancap celebró este miércoles sus 95 años en momentos en que la evolución de los precios internacionales vuelve a colocar a los combustibles en el centro de la agenda económica; la empresa estatal estima que, al cierre de septiembre, habrá resignado unos 120 millones de dólares como consecuencia de no trasladar completamente a los consumidores uruguayos el aumento de los costos.

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