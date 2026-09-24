Ancap tiene solidez para enfrentar suba del petróleo aseguró su presidenta

San Román indicó que desde Ancap están "tratando de tener el menor impacto en nuestra población y en su economía, pero sin llegar a horadar o dañar lo que es la salud de la empresa".

Ancap resignó 120 millones de dólares

Ancap se reúne por estas horas en la coordinación mensual con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para evaluar y realizar las proyecciones sobre los precios de los combustibles.

San Román sostuvo que el promedio del Brent está "bastante elevado", pero la diferencia de precios tiene que considerar los combustibles refinados, como las naftas y el gasoil. "Esos siguen estando muy elevados", remarcó y que esos son los números que se deben observar.

Ancap celebró este miércoles sus 95 años en momentos en que la evolución de los precios internacionales vuelve a colocar a los combustibles en el centro de la agenda económica; la empresa estatal estima que, al cierre de septiembre, habrá resignado unos 120 millones de dólares como consecuencia de no trasladar completamente a los consumidores uruguayos el aumento de los costos.