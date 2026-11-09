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Política

frente a frente

Lazo informó a legisladores sobre investigación por la muerte de los soldados

El accidente que costó la vida de tres soldados del Ejército ocurrió el jueves 29 de octubre durante un ejercicio en el muelle del Anglo, en Fray Bentos.

Lazo informó a la Comisión de Defensa.

Lazo informó a la Comisión de Defensa.

 Gaston Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, recibió este lunes en la sede de la cartera a los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores para informar sobre el avance de la investigación administrativa sobre el accidente que costó la vida de tres soldados en Fray Bentos.

Lazo estuvo acompañada en la ocasión por el subsecretario Joel Rodríguez y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

Tras la reunión, en rueda de prensa, Lazo indicó que la reunión se desarrolló en un ambiente “de mucho respeto”. Agregó que fueron dados que se explicaron “los aspectos garantistas” que debe tener la investigación en curso.

No es concluyente y por eso damos los tiempos necesarios, pero se van arrojando datos que (entendimos) era relevante que Fiscalía supiera”, agregó respecto a la documentación que fue enviada al Ministerio Público.

Sobre las críticas de la oposición, Lazo dijo que se trata de algo "legítimo", aunque aclaró que el ministerio comunica "lo que puede", para no lesionar la investigación y por respeto a las familias.

Reclamos a Lazo

A su tiempo, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz sostuvo que el MDN hizo un “abordaje muy respetuoso” del caso y destacó la “comunicación rápida y efectiva con las familias y los vínculos más cercanos de los oficiales”.

Dicha afirmación no fue compartida por el nacionalista Javier García, que reclamó a la ministra Lazo que informe oficialmente sobre lo ocurrido para evitar la circulación pública de “rumores o información distorsionada”.

Los tres fallecidos el pasado 29 de octubre en Fray Bentos estaban realizando un ejercicio en el marco del curso de buzos tácticos del Ejército.

Se trata del cabo de primera Carlos Leandro Gómez del Regimiento de Caballería Blindado n.º 2, el alférez Matías Vasella del Batallón de Infantería Mecanizado n.º 6 y el cabo de primera Juan Rocha del Batallón de Infantería Mecanizado n.º 2.

El cuarto accidentado, el teniente segundo Braian Ruiz, se recupera en el Hospital Militar de Montevideo.

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