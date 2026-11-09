Lazo informó a legisladores sobre investigación por la muerte de los soldados

“No es concluyente y por eso damos los tiempos necesarios, pero se van arrojando datos que (entendimos) era relevante que Fiscalía supiera”, agregó respecto a la documentación que fue enviada al Ministerio Público.

Sobre las críticas de la oposición, Lazo dijo que se trata de algo "legítimo", aunque aclaró que el ministerio comunica "lo que puede", para no lesionar la investigación y por respeto a las familias.

Reclamos a Lazo

A su tiempo, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz sostuvo que el MDN hizo un “abordaje muy respetuoso” del caso y destacó la “comunicación rápida y efectiva con las familias y los vínculos más cercanos de los oficiales”.

Dicha afirmación no fue compartida por el nacionalista Javier García, que reclamó a la ministra Lazo que informe oficialmente sobre lo ocurrido para evitar la circulación pública de “rumores o información distorsionada”.

Los tres fallecidos el pasado 29 de octubre en Fray Bentos estaban realizando un ejercicio en el marco del curso de buzos tácticos del Ejército.

Se trata del cabo de primera Carlos Leandro Gómez del Regimiento de Caballería Blindado n.º 2, el alférez Matías Vasella del Batallón de Infantería Mecanizado n.º 6 y el cabo de primera Juan Rocha del Batallón de Infantería Mecanizado n.º 2.

El cuarto accidentado, el teniente segundo Braian Ruiz, se recupera en el Hospital Militar de Montevideo.