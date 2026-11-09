Tras dos años y medio, reabrió la policlínica de Capurro

“Esta es una decisión política que tiene el Ministerio de Salud Pública (MSP), de trabajar con todos los prestadores para mejorar las condiciones de infraestructura donde se atiende la gente”, destacó la titular de esa cartera, Cristina Lustemberg, en la reapertura de este lunes 9.

MSP trabaja en un convenio para farmacias comunitarias en la policlínica

Lustemberg también informó que se trabaja en un convenio con las farmacias comunitarias para facilitar el acceso a los medicamentos para los usuarios de esa policlínica.

Agregó que el primer nivel de atención implica construir una salud cerca de donde trascurre la vida de la gente.

ASSE lidera este proceso mediante el Plan 8 x 8, que incluyó la refacción de ocho policlínicas en ocho semanas, en la zona oeste de Canelones.

A esto se suman otras 16 que se están remodelando en la Ciudad de la Costa y Costa de Oro y que culminará con el cierre de la licitación para la construcción del Hospital de la Costa, en Atlántida, adelantó.

La ministra dijo que el Gobierno mantiene una gestión centrada en las personas, “en los lugares donde vive la gente”.

“Esto es la equidad y el acceso”, destacó Lustemberg.