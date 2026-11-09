La policlínica Capurro, ubicada en Doroteo Enciso y los accesos de Montevideo, permaneció cerrada durante dos años y medio, y fue refaccionada a nuevo para mejorar las condiciones de atención para unos 1.800 usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Capurro y zonas aledañas, como Paso Molino, La Teja, Bella Vista y Prado.
Brinda cobertura a 1.800 usuarios de ASSE
Tras dos años y medio, reabrió la policlínica de Capurro
La policlínica de Capurro, es uno de los 18 centros de salud que ASSE refacciona en el departamento de Montevideo, como parte del plan Renueva+.