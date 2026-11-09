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Sociedad policlínica | ASSE |

Brinda cobertura a 1.800 usuarios de ASSE

Tras dos años y medio, reabrió la policlínica de Capurro

La policlínica de Capurro, es uno de los 18 centros de salud que ASSE refacciona en el departamento de Montevideo, como parte del plan Renueva+.

Autoridades de ASSE y MSP en la reapertura de la policlínica.

Autoridades de ASSE y MSP en la reapertura de la policlínica.

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Por Redacción Caras y Caretas

La policlínica Capurro, ubicada en Doroteo Enciso y los accesos de Montevideo, permaneció cerrada durante dos años y medio, y fue refaccionada a nuevo para mejorar las condiciones de atención para unos 1.800 usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Capurro y zonas aledañas, como Paso Molino, La Teja, Bella Vista y Prado.

Días y horarios de atención

El centro funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30, y brindará prestaciones de medicina familiar y comunitaria, medicina general, nutrición y enfermería. ASSE proyecta unas 400 consultas médicas por mes y 68 consultas de Nutrición.

Luego de una demanda sostenida por vecinos de la zona, las obras permitieron recuperar toda la infraestructura e incorporar un salón multiuso para actividades comunitarias, a fin de fortalecer los espacios de encuentro, participación y promoción de la salud.

Esta es una decisión política que tiene el Ministerio de Salud Pública (MSP), de trabajar con todos los prestadores para mejorar las condiciones de infraestructura donde se atiende la gente”, destacó la titular de esa cartera, Cristina Lustemberg, en la reapertura de este lunes 9.

MSP trabaja en un convenio para farmacias comunitarias en la policlínica

Lustemberg también informó que se trabaja en un convenio con las farmacias comunitarias para facilitar el acceso a los medicamentos para los usuarios de esa policlínica.

Agregó que el primer nivel de atención implica construir una salud cerca de donde trascurre la vida de la gente.

ASSE lidera este proceso mediante el Plan 8 x 8, que incluyó la refacción de ocho policlínicas en ocho semanas, en la zona oeste de Canelones.

A esto se suman otras 16 que se están remodelando en la Ciudad de la Costa y Costa de Oro y que culminará con el cierre de la licitación para la construcción del Hospital de la Costa, en Atlántida, adelantó.

La ministra dijo que el Gobierno mantiene una gestión centrada en las personas, “en los lugares donde vive la gente”.

Esto es la equidad y el acceso”, destacó Lustemberg.

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