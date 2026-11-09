Descenso al rojo vivo: ¿Qué le queda a los equipos que luchan por la permanencia?

Wanderers y Cerro llegan a estas últimas fechas igualados en puntos por lo que todo indica que será un mano a mano impresionante. Ambos tienen rivales complejos ya que el bohemio enfrentará a Juventud y Liverpool mientras que Cerro deberá hacerlo ante Deportivo Maldonado y Nacional.

Las cuentas en este caso son sencillas, quien sume más puntos en estos dos partidos, condenará al otro a jugar en la Segunda División el año que viene. En caso de terminar igualados en puntos, deberán jugar una final a partido único dónde el ganador permanecerá en la máxima categoría.

Descenso: Progreso 1.027 (74 pts), Danubio 1.041 (75 pts), Wanderers 1.138 (82 pts), Cerro 1.138 (82 pts), Central Español 1.171 (41 pts), Cerro Largo 1.194 (86 pts).

Lo que les queda a los que pelean el descenso

A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo

Wanderers

F14 - Juventud (L)

F15 - Liverpool (V)

Cerro

F14 - Deportivo Maldonado (V)

F15 - Nacional (L)

Central Español