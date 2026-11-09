Entramos en la recta final del Campeonato Uruguayo con una definición del descenso que está realmente al rojo vivo. A falta de dos fechas para terminar el Clausura, son tres equipos los que lucharán por no ser el tercer equipo que pierda la categoría de cara a la próxima temporada.
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Descenso al rojo vivo: ¿Qué le queda a los equipos que luchan por la permanencia?
La apasionante definición por el descenso tiene a Wanderers, Cerro y Central Español como protagonistas con un fixture que se les hará cuesta arriba.