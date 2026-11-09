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Descenso al rojo vivo: ¿Qué le queda a los equipos que luchan por la permanencia?

La apasionante definición por el descenso tiene a Wanderers, Cerro y Central Español como protagonistas con un fixture que se les hará cuesta arriba.

La lucha por el descenso al rojo vivo.

La lucha por el descenso al rojo vivo.
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Entramos en la recta final del Campeonato Uruguayo con una definición del descenso que está realmente al rojo vivo. A falta de dos fechas para terminar el Clausura, son tres equipos los que lucharán por no ser el tercer equipo que pierda la categoría de cara a la próxima temporada.

Progreso y Danubio ya decretaron su descenso, por lo que queda un cupo el cuál promete tener una lucha más que interesante entre Central Español, Wanderers y Cerro. Hoy en día el palermitano es quien mejor posicionado se encuentra mientras que bohemios y cerrenses comparten el último lugar.

Central Español tiene, al menos en los papeles, el fixture más accesible ya que recibirá a Boston River y visitará a Racing. Los dirigidos por Antonio Pacheco saben que sumando dos unidades quedan muy bien posicionados para salvarse, mientras que en caso de cosechar al menos una victoria, estarán salvados (dependiendo de los resultados de sus rivales).

Wanderers y Cerro llegan a estas últimas fechas igualados en puntos por lo que todo indica que será un mano a mano impresionante. Ambos tienen rivales complejos ya que el bohemio enfrentará a Juventud y Liverpool mientras que Cerro deberá hacerlo ante Deportivo Maldonado y Nacional.

Las cuentas en este caso son sencillas, quien sume más puntos en estos dos partidos, condenará al otro a jugar en la Segunda División el año que viene. En caso de terminar igualados en puntos, deberán jugar una final a partido único dónde el ganador permanecerá en la máxima categoría.

  • Descenso: Progreso 1.027 (74 pts), Danubio 1.041 (75 pts), Wanderers 1.138 (82 pts), Cerro 1.138 (82 pts), Central Español 1.171 (41 pts), Cerro Largo 1.194 (86 pts).

Lo que les queda a los que pelean el descenso

A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo

Wanderers

  • F14 - Juventud (L)
  • F15 - Liverpool (V)

Cerro

  • F14 - Deportivo Maldonado (V)
  • F15 - Nacional (L)

Central Español

  • F14 - Boston River (L)
  • F15 - Racing (V)

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