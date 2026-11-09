Caetano: "Lo que salva al partido de gobierno es la obsecuencia brutal de la oposición"

La obsecuencia como problema político

La contundencia de sus declaraciones sobre la oposición se inscribe en una crítica más amplia al funcionamiento de la política uruguaya. Caetano cuestionó la falta de matices, la tendencia a los alineamientos automáticos y una dirigencia que, según advirtió, parece más preocupada por posicionarse de cara a las próximas elecciones que por discutir los problemas del país. En ese sentido, preguntó cuántos dirigentes ya están concentrados en las elecciones de 2029, cuando todavía faltan tres años para ese proceso. «Obsesionados por ver cómo marcan», resumió. «Pero, sin embargo, Uruguay no tiene tiempo. Pensar en el 2030, hoy, en el 2026, es casi, casi indecente con los problemas que tiene», agregó.

El historiador también cuestionó la autocomplacencia con la que Uruguay suele mirarse a sí mismo. Se definió como adversario de la idea de la excepcionalidad uruguaya y sostuvo que esa percepción está nutrida de condescendencia. «La autocomplacencia opaca el sentido de urgencia», advirtió. Como ejemplo, señaló las debilidades de los mecanismos de contralor del Estado y planteó interrogantes sobre la capacidad institucional para controlar el lavado de dinero. «¿Qué democracia excepcional somos cuando esos núcleos importantísimos de una solidez democrática están deteriorados?», preguntó. Caetano también reclamó una discusión política centrada en proyectos de transformación y no solamente en disputas coyunturales. «Un país que se transforma es un país que debate a propósito de proyectos de transformación», afirmó.