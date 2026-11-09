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Política Caetano | oposición | político

Falta de pensamiento crítico

Caetano: "Lo que salva al partido de gobierno es la obsecuencia brutal de la oposición"

Gerardo Caetano afirmó que la obsecuencia de la oposición salva al partido de gobierno y cuestionó el alineamiento político con Trump y Netanyahu.

Gerardo Caetano, historiador y politólogo uruguayo.&nbsp;

Gerardo Caetano, historiador y politólogo uruguayo. 

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
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El historiador y politólogo Gerardo Caetano criticó a la oposición uruguaya al considerar que su falta de cuestionamientos y su alineamiento con determinadas posiciones internacionales favorecen al gobierno de Yamandú Orsi. «Lo que salva al partido de gobierno es la obsecuencia brutal de la oposición», afirmó durante una entrevista en el programa Doble Vía, conducido por los periodistas Janchi Hounie y Leo Haberkorn.

Caetano utilizó una expresión particularmente contundente para describir el comportamiento de sectores opositores, a los que cuestionó por alinearse sin matices con determinados liderazgos internacionales. En ese sentido, mencionó las posiciones frente a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, así como los alineamientos políticos con Javier Milei y el expresidente paraguayo Santiago Peña. Su planteo apuntó a una debilidad del debate político uruguayo, la falta de pensamiento crítico y de posiciones propias frente a asuntos internacionales que requieren definiciones.

Pero el historiador no limitó sus cuestionamientos a la oposición. También señaló al presidente Orsi por su visita a un portaaviones de Estados Unidos, una decisión que consideró un error político y un gesto difícil de justificar en el contexto internacional actual. «La línea roja es en un contexto en donde los Estados Unidos están en guerra desatada a nivel internacional», explicó. Y recordó que, al día siguiente del acto del 1.º de mayo, un presidente de izquierda había concurrido a un portaaviones estadounidense para fotografiarse junto al embajador norteamericano. Al referirse a esa decisión, Caetano planteó que resulta poco creíble justificarla exclusivamente desde el pragmatismo. «Es realismo pragmático entrar en una expresión de obsecuencia», sostuvo. Consultado sobre si consideraba que Orsi debía arrepentirse de haber participado de la visita, respondió que esa pregunta debía hacérsele al propio mandatario.

La obsecuencia como problema político

La contundencia de sus declaraciones sobre la oposición se inscribe en una crítica más amplia al funcionamiento de la política uruguaya. Caetano cuestionó la falta de matices, la tendencia a los alineamientos automáticos y una dirigencia que, según advirtió, parece más preocupada por posicionarse de cara a las próximas elecciones que por discutir los problemas del país. En ese sentido, preguntó cuántos dirigentes ya están concentrados en las elecciones de 2029, cuando todavía faltan tres años para ese proceso. «Obsesionados por ver cómo marcan», resumió. «Pero, sin embargo, Uruguay no tiene tiempo. Pensar en el 2030, hoy, en el 2026, es casi, casi indecente con los problemas que tiene», agregó.

El historiador también cuestionó la autocomplacencia con la que Uruguay suele mirarse a sí mismo. Se definió como adversario de la idea de la excepcionalidad uruguaya y sostuvo que esa percepción está nutrida de condescendencia. «La autocomplacencia opaca el sentido de urgencia», advirtió. Como ejemplo, señaló las debilidades de los mecanismos de contralor del Estado y planteó interrogantes sobre la capacidad institucional para controlar el lavado de dinero. «¿Qué democracia excepcional somos cuando esos núcleos importantísimos de una solidez democrática están deteriorados?», preguntó. Caetano también reclamó una discusión política centrada en proyectos de transformación y no solamente en disputas coyunturales. «Un país que se transforma es un país que debate a propósito de proyectos de transformación», afirmó.

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