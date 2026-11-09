Orsi viajará a España para participar de foro promovido por Solaria

El presidente Yamandú Orsi solicitó autorización al Senado para viajar la semana próxima a España para participar de un foro económico promovido, entre otros, por Solaria, una compañía que proyecta una inversión de U$S 5.700 millones en nuestro país.
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Orsi tiene previsto permanecer fuera del país entre el 14 y el 17 de noviembre. Por esa razón, envió una solicitud de autorización al Parlamento, dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse.
Durante su visita, Orsi participará de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el marco del Fórum Europa.
Cuenta con el apoyo del Grupo de Salud Asisa y de Solaria, la empresa española vinculada a la energía fotovoltaica y el medioambiente que tiene previsto desarrollar una millonaria inversión en territorio uruguayo.
Solaria en Uruguay
Precisamente, este lunes el mandatario se reunió este lunes con los intendentes de Canelones, Florida y San José, para informarles detalles de la inversión de Solaria.
Esta prevé la instalación de un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios, mediante una inversión total de U$S 5.700 millones.
Según informa el Poder Ejecutivo el proyecto generará 3.100 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 empleos permanentes una vez esté en funcionamiento.
El proyecto prevé la instalación de centros de datos, bajo el régimen de zona franca que se abastecerán con 350 megavatios de energía renovable propia. La iniciativa se desarrollará en dos fases, la primera comprende la instalación de 200 megavatios de capacidad para centros de datos y la totalidad de la generación solar prevista en los departamentos.
En la segunda etapa, se incorporarán otros 300 megavatios de centros de datos. La localización territorial de cada fase dependerá de donde consiga los terrenos la empresa primero (ya sea Canelones o San José), aunque el parque de energía solar ya está previsto que sea en Florida.