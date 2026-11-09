Solaria: Intendencias de San José, Canelones y Florida trabajan con Presidencia sobre el megaproyecto

El proyecto acordado prevé la instalación de centros de datos, bajo el régimen de zona franca que se abastecerán con 350 megavatios de energía renovable propia. La iniciativa se desarrollará en dos fases, la primera comprende la instalación de 200 megavatios de capacidad para centros de datos y la totalidad de la generación solar prevista en los departamentos.

En la segunda etapa, se incorporarán otros 300 megavatios de centros de datos. La localización territorial de cada fase dependerá de donde consiga los terrenos la empresa primero (ya sea Canelones o San José), aunque el parque de energía solar ya está previsto que sea en Florida.

¿Por qué la empresa eligió estos tres departamentos?

En rueda de prensa al finalizar la reunión la ministra Cardona explicó que la selección de estos tres departamentos “responde a la infraestructura energética y de conectividad disponible, así como a las condiciones territoriales necesarias para desarrollar una inversión de esta magnitud”.

En San José por ejemplo “se encuentra la planta de ciclo combinado de Delta del Tigre, mientras que Cardal, Florida, se constituye como un centro de transmisión y distribución de gran relevancia para el sistema eléctrico nacional”, explicó Cardona. Por su parte Canelones “dispone de experiencia en el desarrollo de infraestructura vinculada a centros de datos, a partir de instalaciones como la de Antel y el proyecto que construye la empresa Google”, evaluó.

Cardona explicó que la evaluación de las localizaciones contempla tres aspectos fundamentales: la disponibilidad de terrenos, la cercanía a nodos eléctricos que permitan reducir los tiempos y costos de conexión y la conectividad. “Eso hizo que Solaria mirara a estos tres departamentos”, indicó.

En ese sentido la ministra comunicó que “se estableció un cronograma de trabajo que permitirá coordinar reuniones técnicas con cada una de las intendencias involucradas”. Además señaló que “las negociaciones vinculadas a la adquisición de terrenos y la obtención de permisos deberán desarrollarse de forma articulada entre el Gobierno nacional y los departamentales”.

Sobre el cuidado del ambiente Cardona apuntó que “los posibles padrones seleccionados no afectarán la producción nacional”. Y agregó que “Solaria cuenta con certificaciones internacionales vinculadas a la construcción de centros de datos y que el proyecto deberá cumplir tanto con los estándares ambientales internacionales como con las exigencias de la normativa uruguaya”.

Jefes departamentales

La intendenta de San José valoró positivamente la reunión y calificó el proyecto como “una muy buena noticia” para Uruguay, aunque no pudo precisar dónde se instalará la empresa ni cuántos puestos de trabajo para el departamento se crearán. “Me voy con una buena impresión de esta reunión”, dijo.

En su momento, el intendente de Florida descartó problemas para la producción lechera, ya que en la previa tenía dudas con eso. Aunque no ve una incidencia laboral en el departamento por el proyecto valora la utilización del nodo de Cardal “una obra del gobierno anterior, favorezca al país”.

Por último el intendente de Canelones especificó que “a partir de la semana que viene el Ministerio de Industria, Energía y Minería va a estar en los diferentes departamentos”. Luego habrá “reuniones técnicas entre ejecutivo nacional, departamental y la empresa para afinar los detalles”, expresó. “Los data centers son una inversión importante en sí misma, y traen clientes con ellos”, opinó. En la puesta en marcha se crearán “1500 puestos directos de trabajo calificado, con las capacitaciones necesarias”, finalizó.