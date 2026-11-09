BPS: más de 4.900 empresas firmaron convenios de pago desde octubre

También habilita a que empresas unipersonales y sociedades de hecho sin personal dependiente, incluidas las registradas como monotributo, puedan adicionar en la refinanciación los aportes personales posteriores a junio 2026.

Quedan comprendidas en esta modalidad las aportaciones a industria y comercio, rural y servicios personales.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó este lunes 9 que, si bien la normativa abarca a todos los deudores, está dirigida, en particular, a las micro y pequeñas empresas con alguna situación particular. En ese sentido, indicó que el 50% de los convenios suscriptos pertenecen, justamente, a micro y pequeñas empresas.

BPS concretó más de 4.900 convenios de pago

El organismo previsional firmó hasta la fecha 4.908 convenios de pago en todo el país correspondientes a 2.285 empresas, por más de 852 millones de pesos.

El 77% de ese total, unos 3.779 convenios, se acordaron a partir de la ley 20.504, mientras que el resto se amparó en otros regímenes de financiación.

El 50% de los convenios correspondió a micro y pequeñas empresas, por un monto de casi 333 millones de pesos.

En cuanto a acuerdos alcanzados, el 50% corresponden a Montevideo y el otro 50% pertenecen a convenios rubricados en el interior del país.

Asesoramiento a empresas

Para difundir el plan, el BPS realiza acciones de asesoramiento sobre sus beneficios. En ese marco, se prevén actividades en los departamentos, ya se desarrolló un encuentro con el Colegio de Contadores para profundizar sobre los alcances de la medida.

El BPS mantiene la agenda abierta tanto para brindar asesoramiento a las empresas sobre opciones según sus deudas, como para proceder a la firma de un convenio.

* Las consultas pueden realizarse por el 0800 2001 o a través del usuario personal.