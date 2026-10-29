Trabajadores Activos: ¿quiénes se presentan a las elecciones del Banco de Previsión Social?

¿Quiénes integran las listas de los trabajadores?

La lista 11 del PIT-CNT, está encabezada por el director Carlos Clavijo, de origen metalúrgico, es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines. Lo acompaña la trabajadora de la salud pública, Lorena Luján, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

También integran el Equipo de Representación el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), Gabriel Nánchez. Junto a la trabajadora del BPS, Micaela Caraballo, militante de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social (ATSS), Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (SINTEP).

Esta lista ha recibido apoyo en círculos frenteamplistas, junto a la Lista 1 de Onajpu y a la Lista 21 de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas con Graciela Álvarez al frente. Por ejemplo la dirigente del Movimiento de Participación Popular Susana Pereyra, viuda de Eduardo Bonomi, publicó un afiche en Facebook promocionando estas tres candidaturas. Además Caras y Caretas tiene conocimiento que el mismo afiche circula por Whatsapp y redes sociales de dirigentes y militantes de otros sectores frenteamplistas.

De momento la única lista que está habilitada para competir en el orden de los trabajadores con la lista oficialista es la Nº 15 con la abogada y escribana Lorena Roqueta al frente. Esta lista es parte del paraguas del movimiento “Hay otro camino”, y es respaldada por el actual director por los empresarios, y dirigentes de la Coalición Republicana.

Roqueta es abogada en la Intendencia de Colonia desde diciembre de 2005. Además, el miércoles 28 la candidata participó de un conversatorio en la sede del Partido Nacional (PN) llamado “La agenda laboral de cara a la seguridad social del mañana: trabajo digno”. Donde participaron el Dr Rodolfo Saldain (PN), ideólogo de la reforma jubilatoria de 1995 que introdujo el régimen mixto, y la de 2023 que lo consolidó. También expusieron el exministro de Trabajo Pablo Mieres (Partido Independiente), el expresidente del BPS, Alfredo Cabrera (PN), la exdirectora general del Ministerio de Trabajo, Valentina Arlegui (PN) y el exdirector de Trabajo Federico Daverde (PN).

En la lista Roqueta está acompañada por dirigentes y militantes del PN, como su número 2 Diego Pazos Rosado, que estuvo asistiendo al diputado Gabriel Gianoli al menos en el año 2020, con un pase en comisión. Es funcionario del Instituto Nacional de la Juventud.

Le sigue en la lista Dina Fernández, que fue alcaldesa de Maldonado por el Partido Nacional entre 2015 y 2020, y se desempeñó como presidenta de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Maldonado en dos períodos. Según medios locales fue expulsada del sindicato bajo acusaciones de irregularidades cuando dejó su última presidencia y fue electa alcaldesa.

¿Cuáles son las principales propuestas?

En cuanto a la Lista 11 del PIT-CNT la plataforma programática para el período 2026-2031, incluye una reforma estructural de la seguridad social, cambios en el financiamiento del sistema, mejoras en las prestaciones y la ampliación de derechos para personas mayores, trabajadores, personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Por su parte la lista 15 asegura en sus redes sociales que llevarán adelante una “representación para todos, sin divisiones entre públicos, privados o el interior”. Realizarán una “defensa de tus derechos, con una seguridad social adaptada a los tiempos actuales”, y “un BPS más cerca con la creación de mesas departamentales para llevar tu realidad directo al Directorio”, aseguraron.

¿Quiénes están obligados a votar?

Habilitados para votar por el orden de afiliados activos: Son electores los trabajadores dependientes públicos y privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas que se hayan registrado como tales en el Banco de Previsión Social al 28 de febrero de 2026, siempre que tengan 18 años de edad cumplidos a la indicada fecha y no hayan sido declarados incapaces por juez competente, conforme a la normativa.

El trabajador que se haya acogido a algún subsidio por inactividad compensada mantendrá la condición de afiliado activo, salvo que se hubiere producido la ruptura de la relación de trabajo. También mantendrá esa condición la persona que se encuentre gozando los beneficios de la prejubilación o anticipos de pasividades hasta que sea declarada pasiva.

El voto será secreto, obligatorio, y único, es decir que el trabajador que tenga pluralidad de afiliaciones al Banco de Previsión Social tendrá derecho a un voto. Se exceptúa de la obligatoriedad a los afiliados con setenta y cinco años de edad cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social.