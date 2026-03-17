Lubetkin salió al cruce de Delgado: "Las invitaciones son formales o no son"

El Escudo de las Américas, el grupo creado por el presidente de Estados Unidos para el combate del narcotráfico y el crimen organizado, continúa generando polémicas en nuestro país.
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Caras y Caretas Diario
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Uruguay es una de las naciones que no participó del encuentro en Miami, al igual que Brasil, México y Colombia, entre otras. Este lunes, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, señaló que Uruguay fue “informalmente” invitado a participar y, desde el gobierno, no se dio una respuesta positiva.
“En su momento el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende no vino la invitación formal”, dijo Delgado.
El presidente del Directorio blanco instó al gobierno a “aclarar” lo ocurrido, dado que “la lucha contra el narcotráfico debe involucrar a todos a todos los países”.
“No recibimos ninguna invitación”
Consultado sobre las expresiones de Delgado, el canciller Mario Lubetkin señaló que “nadie” invitó a Uruguay “para ningún tipo de reunión”.
“Las invitaciones son formales o no son. Si recibimos, como recibimos todos los días, invitaciones formales, respondemos. En este caso no recibimos ninguna invitación formal, por lo que no tuvimos que responder nada”, afirmó el ministro.
Lubetkin agregó que la relación con Estados Unidos “es muy fluida y la mantendremos”, y mencionó, en ese sentido, que días atrás, en Chile, conversó con una autoridad del Departamento de Estado sobre “múltiples temas”, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.