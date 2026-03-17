Lubetkin salió al cruce de Delgado: "Las invitaciones son formales o no son"

El presidente del Directorio blanco instó al gobierno a “aclarar” lo ocurrido, dado que “la lucha contra el narcotráfico debe involucrar a todos a todos los países”.

“No recibimos ninguna invitación”

Consultado sobre las expresiones de Delgado, el canciller Mario Lubetkin señaló que “nadie” invitó a Uruguay “para ningún tipo de reunión”.

“Las invitaciones son formales o no son. Si recibimos, como recibimos todos los días, invitaciones formales, respondemos. En este caso no recibimos ninguna invitación formal, por lo que no tuvimos que responder nada”, afirmó el ministro.

Lubetkin agregó que la relación con Estados Unidos “es muy fluida y la mantendremos”, y mencionó, en ese sentido, que días atrás, en Chile, conversó con una autoridad del Departamento de Estado sobre “múltiples temas”, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.