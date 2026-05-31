Canelones construirá 40 pozos comunitarios para mejorar el acceso al agua en zonas rurales

La Intendencia de Canelones avanza en un plan de construcción de pozos semisurgentes comunitarios destinado a familias rurales que enfrentan dificultades para acceder a agua potable para consumo doméstico. La iniciativa surge tras los efectos de las sequías registradas entre 2020 y 2024 y supone una inversión de aproximadamente 7,8 millones de pesos.
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Uno de los pozos más recientes fue construido en la zona de Juanicó y beneficiará a tres familias. La perforación, realizada en el predio de una de las familias solicitantes, tiene 75 metros de profundidad y 10 pulgadas de diámetro, convirtiéndose en una de las más profundas ejecutadas hasta el momento dentro del programa.
El director general de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, Gustavo González, explicó que el proyecto se originó a partir de planteos realizados al intendente por residentes de zonas rurales afectados por problemas de abastecimiento de agua. Según indicó, está prevista la construcción de 40 pozos comunitarios.
Pozos para las familias
González señaló que unas 225 familias presentan dificultades de acceso al agua para consumo humano y que el programa está orientado a atender los casos que han requerido asistencia con mayor frecuencia. Asimismo, indicó que la selección de los beneficiarios se realizó en base a información recopilada por el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), organismo que trabaja desde hace años con la población rural en esta problemática.
María Machado, integrante de una de las familias beneficiadas en Juanicó, relató que el pozo que utilizaban quedó inutilizado a raíz de la sequía. Explicó que durante ese período recibieron asistencia mediante el suministro de agua por parte de OSE y posteriormente de la Agencia de Desarrollo Rural. Tras presentar la solicitud para la construcción de un nuevo pozo, el proceso demandó alrededor de dos meses hasta el inicio de las obras.
Impacto en la vida
Por su parte, Luis Riguetti destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura en la vida cotidiana de las familias beneficiadas, al asegurar el acceso permanente a agua potable en sus hogares.
Finalmente, González informó que todos los pozos construidos serán registrados ante la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA), con el objetivo de garantizar el control y la gestión del recurso hídrico.