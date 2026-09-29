Lula saca venta de cinco puntos sobre Favio Bolsonaro según encuesta

A seis días de la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió a cinco puntos su ventaja sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro, según la última encuesta elaborada por la consultora Quaest para O Globo y el canal Globo.
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El estudio de opinión pública atribuye a Lula da Silva un 39% de la intención de voto —dos puntos por encima de la medición de la semana anterior—, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro suma un 34%, registrando un avance de un punto. A pesar del distanciamiento en esta medición, la mayoría de los estudios previos marcaban un empate técnico, manteniendo la incertidumbre en el tramo final de la campaña.
Desaprobación del Ejecutivo y alcance de la jornada electoral
El relevamiento de Quaest también midió la percepción sobre la gestión del Gobierno actual, reflejando una división en el electorado:
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Desaprobación: El 49% de los encuestados desaprueba la labor del Ejecutivo.
Aprobación: El 46% valora de forma positiva la gestión de la administración de Lula.
La encuesta se realizó sobre una muestra de 2.400 entrevistas presenciales en todo el país entre el jueves y el domingo pasados, contando con un margen de error de dos puntos porcentuales.
Un total de 158 millones de ciudadanos están convocados a las urnas este domingo para elegir al presidente de la República, renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, además de definir las gobernaciones de los 27 estados. En caso de que ninguna fórmula alcance más del 50% de los votos válidos, la definición presidencial y las gobernaciones pendientes se resolverán en un balotaje programado para el 25 de octubre.