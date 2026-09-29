Una buena y otra mala: la sanidad trabaja contrarreloj con Jaime y Pezzella afuera

Sin embargo, la dolencia ha cedido de forma considerable con respecto a la jornada previa.

Según informaron fuentes de la institución, las molestias disminuyeron sensiblemente y existe el convencimiento dentro del club de que el jugador estará a disposición del entrenador para el trascendental compromiso ante el ciudadano.

La mala notica para Aguirre en la baja de Germán Pezzela -titular en las últimas tres presentaciones del carbonero por la Liga AUF Uruguaya está descartado por dos razones: una física y otra reglamentaria.

La primera es producto del golpe que se llevó en la jugada del primer gol de Peñarol a Boston River. El argentino fue a disputar una pelota dividida con Agustín Aguirre en las alturas y se llevó un codazo en el maxilar del jugador del Sastre. La jugada siguió y terminó con la media chilena de Lucas Ferreira que venció al arquero Bruno Antúnez.

Pezzella quedó tendido en el césped, mientras se tomaba el rostro con notorias señales de dolor. Pero siguió adentro del campo. Sin embargo, Diego Aguirre lo sustituyó en el entretiempo, y, según declaró después en zona mixta, la razón fue justamente esa incidencia infortuita.

La segunda razón de su ausencia es vinculada a un vacío legal en el reglamento. La habilitación o no del argentino para este partido en particular puede tener "más de una interpretación". Pezzela llegó a Uruguay un día antes del clásico y fue habilitado recién para jugar por la quinta fecha con Danubio. Como el partido con Torque es por la primera, hay un vacío legal que Peñarol quiere evitar. Entonces se le recomendó al cuerpo técnico no tenerlo en cuenta por razones jurídicas.

Aguirre prepara el equipo

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol no es uno más en el calendario mirasol.

Se trata del encuentro postergado correspondiente a la primera fecha del certamen, un cotejo en el que habrá unidades vitales sobre la mesa en la apretada lucha por el Torneo Clausura y, de manera muy especial, por la Tabla Anual.

Aunque Diego Aguirre ya comenzará a preparar a sus 11 titulares para dicho compromiso, la sanidad continuará monitoreando de cerca su respuesta física de Leonel Jaime en las próximas horas para evitar cualquier recaída.

La favorable evolución del jugador hasta el momento representa un bálsamo para Aguirre en la preparación de una verdadera final en la recta decisiva de la temporada, más allá de que ante Boston River el pasado sábado, el extremo argentino de 20 años no tuvo su mejor encuentro.

Apelaciones desestimó recurso

La Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desestimó el recurso presentado por Peñarol y ratificó íntegramente la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria a raíz de los incidentes ocurridos tras el clásico frente a Nacional del pasado 30 de agosto en el Campeón del Siglo.

De esta manera, se mantiene la quita de un punto, la obligación de disputar cuatro partidos como local a puertas cerradas y fuera del Campeón del Siglo, además de una multa de 150 Unidades Reajustables (UR). La sanción original había sido dictada el 9 de setiembre.